Slušaj vest

Leto za nama ostavilo nas je u velikom nestrpljenju zbog priče o potpuno jedinstvenoj balkanskoj ljubavnoj komediji primamljivog naslova „Svadba“.

Dugometražni igrani film „Svadba“, reditelja i scenariste Igora Šeregija zaintrigirao je sve filmske sladokusce na prvom mestu zbog fantastične glumačke podele koju čine Dragan Bjelogrlić, Rene Bitorajac, Vesna Trivalić, Linda Begonja, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Marko Grabež, Nika Grbelja, dok ćemo u fantastičnim epizodnim rolama gledati glumačke legende Seku Sablić, Snježanu Sinovčić-Šiškov, Srđana Žiku Todorovića i Dejana Aćimovića, ali i Denisa Murića, Nevenu Nerandžić, Janka Popovića Volarića, Gorana Grgića i Marka Miljkovića.

Foto: Ivan Buvinić

Kako nas premijera ovog filmskog ostvarenja očekuje već početkom naredne godine, autorska ekipa nas je obradovala prvim trejlerom:

Glavna linija priče prati dve dobrostojeće porodice – jednu iz Zagreba, drugu iz Beograda, čiji se sin i kćerka zavole daleko od svojih rodnih gradova. Ipak neplanirana trudnoća ubrzava upoznavanje njihovih roditelja, a svadba koja mora da se održi u strogoj tajnosti plete dinamičnu sagu punu humora, topline, ali i napetosti. Film „Svadba“ pleše između tople porodične priče i međunarodnog incidenta, a da li će ljubav ipak pobediti stereotipe, običaje i roditeljske planove – saznaćemo već krajem januara 2026.

Foto: Ivan Buvinić

Ovu složenu priču, koja na satiričan način prikazuje aktuelni balkanski prostor, kao reditelj i scenarista potpisuje Igor Šeregi, direktor fotografije je Tomislav Sutlar, a ostatak autorske ekipe čine: montažerka Lea Mileta, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dizajner zvuka Ivan Zelić i maskerka Snježana Gorup.

Foto: Ivan Buvinić

Film „Svadba“ nastao je u produkciji Eclectice, u saradnji sa produkcijskom kućom Viktorija Film, a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić, bioskopska distribucija poverena je Art Visti.

Video: Vera Ćetković na premijeri filma "Hajduk u Beogradu"