Džek Šeperd, engleski glumac najpoznatiji po TV seriji "Wycliffe", preminuo je u 85. godini života.

Njegova porodica je u emotivnoj izjavi potvrdila da je glumac preminuo nakon kraće bolesti. Rođen u Lidsu, glumac je stekao slavu tumačeći detektiva Čarlsa Vajklifa u seriji Wycliffe.

Serija je emitovana od 1993. do 1998. godine. Šeperd je tumačio glavnu ulogu, istražujući ubistva u Kornvolu zajedno sa kolegama: DI Doug Kersey, koga je igrao škotski glumac Džimi Džuil, i DI Lucy Lane, u izvedbi Helen Masters.

Džek Šeperd Foto: Dailymotion Printscreen

Karijera na velikom platnu

Pored televizije, Šeperd je nastupao i u filmovima, uključujući blokbaster iz 2007. godine „The Golden Compass“, gde je igrao pored Daniela Krega i Nikol Kidman.

„Sa velikom tugom potvrđujemo da je cenjeni glumac Džek Šeperd preminuo juče u 85. godini. Preminuo je mirno u bolnici, uz prisustvo svoje supruge i porodice.“

Dodali su:

„Veoma smo ponosni što smo bili deo Jackove bogate karijere. Njegov odlazak je gubitak za sve nas.“