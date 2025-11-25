Slušaj vest

Pozorišna producentkinja i medijska koordinatorka Suzana Jovanić preminula je u 69. godini. Ispraćaj za kremaciju je u sredu, 26. novembra, u 11 sati, na Novom groblju u Beogradu, objavilo je Udruženje dramskih umetnika Srbije.

"S tugom smo primili vest da nas je napustila naša draga koleginica Suzana Jovanić, pozorišna producentkinja i medijska koordinatorka. U Savezu dramskih umetnika Srbije bila je zaposlena od 1978. do 1990. godine".

"Pamtićemo je po snažnom entuzijazmu i predanošću kojom se zalagala za napredak svoje staleške organizacije. Suzana Jovanić radila je kao pozorišni producent u Narodnom pozorištu u Beogradu (1990-1993), potom kao medijski ekspert u Fondu za otvoreno društvo. Svojim profesionalnim radom u oblasti medija snažno je doprinela i profesionalnosti i nezavisnosti medija u Srbiji", navodi se u saopštenju Udruženja dramskih umetnika.