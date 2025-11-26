Boris Milivojević jedno vreme živeo je u selu Guncati

Slušaj vest

Glumac Boris Milivojević otvoreno priznaje koliko voli da provodi vreme okružen prirodom. Jedan period života proveo je u selu Guncati, gde je uživao u miru i tišini daleko od gradske vreve.

"Proveo sam tamo tri godine, dolazile su mi veverice u dvorište, zečevi, viđao sam srne, paunove, fazane. To je raj koji je u gradu teško obezbediti bez mnogo para. Opet bih otišao tamo da živim", rekao je glumac.

Porodični i ljubavni život

Boris je već godinama u vezi sa multimedijalnom umetnicom Janom Stojaković, a brak im nije prioritet.

Boris Milivojević na premijeri filma Munje 2 Foto: Stefan Stojanović MONDO

"Nismo se venčali jer nam papir ne znači ništa", ističe on.

Ipak, glumac je bio kum na venčanju svog kolege Vojina Ćetkovića i glumice Slobode Mićalović, jednog od najpoznatijih glumačkih parova u Srbiji. Sa Janom je u gradskoj vrevi pronalazio svoje tajno utočište van Beograda, gde su mogli da uživaju u privatnosti.

Profesionalizam na setu

Boris često odgovara na pitanja o seksi scenama i tome kako ostaje profesionalan pred kamerama:

"Teško je kad svi pilje u tebe, ali uglavnom je sve na profesionalnom nivou. Bar do sada", iskren je glumac.

Idolizovani umetnici

Boris Milivojević na premijeri filma Munje 2 Foto: Stefan Stojanović MONDO

Kao mlad, Boris je bio fasciniran muzičkim legendama kao što su Bitlsi, Blondi i Kejt Baš, dok su ga u glumi inspirisali Al Paćino, Robert De Niro i Meril Strip.

Uloge koje su ga proslavile

Publika ga pamti po brojnim ulogama koje su postale deo pop-kulture: kao Miša u filmu "Idi mi, dođi mi", Mare u "Munjama", mafijaša u "Četvrtom čoveku" i kao Bole u seriji "Crni Gruja".

Boris je takođe pozajmljivao glas za animirane hitove poput Šreka, Zootropolisa, Ledenog doba i Automobila.

Muzička strast

Marinko Madžgalj u seriji Crni gruja i kamen mudrosti Foto: Printscreen/YOTUUBE

Osim glume, Boris je i muzičar. Bio je deo kultnih bendova Kuguarsi i kasnije Sport i reinkarnacija, gde je svirao sa Nikolom i Đorđem Đuričkim. Iako priznaje da muziku nije razvio koliko je mogao, ne žali zbog toga:

"Možda bih napravio veći uspeh da sam se posvetio više, ali to neću znati dok ne zagrizem", kaže glumac i muzičar iz hobija.

Pogledajte video: Premijera filma Munje 2