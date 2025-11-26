Slušaj vest

Ljubitelji domaćeg filma napokon će moći da zavire u svet dugo najavljivane romantične komedije "Svadba". Dugometražni film potpisuje Igor Šeregija, koji je zaslužan i za režiju i za scenario. Prvi trejler, koji je nedavno objavljen, odmah je privukao veliku pažnju publike, a premijera filma očekuje se početkom 2026. godine.

Radnja filma

Radnja filma prati sudbinu uspešnog hrvatskog preduzetnika koji, na svoj rođendan, saznaje da je pred bankrotom. U isto vreme dobija vest da mu je ćerka — koja studira u Londonu — trudna. Otac deteta je, kako saznajemo, sin srpskog ministra, što situaciju dodatno komplikuje.

U središtu priče nalaze se dve imućne porodice – jedna iz Zagreba, druga iz Beograda – čija deca zaljubljuju daleko od očiju svojih roditelja. Kada devojka neplanirano ostane u drugom stanju, roditelji se prinuđeni da se upoznaju, a tajno venčanje pokreće niz komičnih nesporazuma, ali i emotivnih i ozbiljnih porodičnih situacija.

"Svadba" spaja humor i romantiku, nudeći duhovit pogled na svakodnevicu na Balkanu, ali i toplu priču o ljubavi koja prkosi tradiciji, očekivanjima i roditeljskim ambicijama.

Glumačka postava

Film će posebno privući pažnju zbog impresivne glumačke postave. Među imenima koja se pojavljuju su: Seka Sablić, Snježana Sinovčić-Šiškov, Srđan Žika Todorović, Dejan Aćimović, Denis Murić, Nevena Nerandžić, Janko Popović Volarić, i mnogi drugi.

Premijera je planirana za kraj januara 2026, a očekuje se da film izazove veliki interes kako među ljubiteljima domaće kinematografije, tako i među publikom koja voli romantične komedije s duhom balkanske svakodnevice.

