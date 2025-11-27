da li ste vi umeli da rešite?

Mišin domaći zadatak iz "Žikine dinastije" zadao je muke njegovim dedama Žiki Pavloviću i Milanu Todoroviću, a veštačka inteligencija ga je rešila 42 godine kasnije.

Sećate se čuvenog domaćeg zadatka koji je mali Miša Pavlović (Boris Milivojević) u filmu "Idi mi, dođi mi" iz 1983. godine zadao svojim dedama da ga reše?

Zbog njega su Žika i Milan lupali glavom pokušavajući da savladaju računicu i na kraju se posvađali bez da daju rešenje svom unuku.

Mišin zadatak je glasio:

- Za 8 kilograma jabuka i 9 kilograma krompira plaćeno je 49 novih dinara. Izračunaj koliko košta kilogram krompira, a koliko kilogram jabuka ako je kilogram jabuka pet puta skuplji od kilograma krompira?

Žika Pavlović, koga tumači Dragomir Bojanić Gidra, i Milan Todorović u izvedbi Marka Todorovića očajnički su pokušavali da objasne svom unuku matematiku što je dovodilo gledaoce do suza od smeha.

Kao i uvek, pošto sve može biti uzrok svađe Žike i Milana, scena se nastavlja pravom porodičnom dramom, a zadatak ipak ostaje nerešen u sceni.

Danas, nakon 40 godina veštačka inteligencija je rešila Mišin zadatak.

- Neka je:

*p = cena 1kg krompira

*a = cena 1kg jabuka



Dato je:

1. a = 5p

2. 8a + 9p = 49

Ubacimo prvo u drugo:

8(5p) + 9p = 49

40p + 9p = 49

49p = 49

p = 1

Zatim:

a = 5p = 5

Rešenje:

* 1kg krompira = 1 dinar

* 1kg jabuka = 5 dinara

Možda su se Žika i Milan preznojavali, možda je Miša gledao zbunjeno, ali je danas matematika postala lakša. Sve ostalo iz "Žikine dinastije" je neponovljivo.

Ova scena sa rešenjem zadatka podeljena je na jednoj Instagram stranici, a fanovi ovog filmskog serijala bili su oduševljeni u komentarima.

(Kurir.rs/ Informer)

