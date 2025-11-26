Slušaj vest

Pod sloganom „Sa kolena na koleno“, od 4. do 7. decembra biće održan 34. Međunarodni festivala etnološkog filma, u kino saliEtnografskog muzeja i Jugoslovenskoj kinoteci. Ovogodišnji festival okupiće autore i istraživače iz celog sveta, donoseći bogat i raznovrstan program posvećen prenošenju kulturnog nasleđa, složenosti ljudskih zajednica i mestima na kojima se tradicija susreće sa savremenim životom.

Internacionalni festival etnološkog filma

Publika će imati priliku da vidi filmove iz 17 zemalja: Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Holandije, Poljske, Belgije, Francuske, Katara, Nemačke, Grčke, Irana, Indonezije, Indije, Brazila, Maroka, Hrvatske, Crne Gore i Srbije.

U takmičarskom programu biće prikazano 19 filmova 4 dugometražna i 15 kratkometražnih dokumentarnih filmova. Iako dolaze iz različitih delova sveta, ovi radovi dele sličan senzibilitet i promišljen pristup temama duhovnosti, identiteta, zajednice i položaja čoveka između tradicije i savremenog.

Program se odlikuje izrazitom raznovrsnošću od klasičnih etnografskih ostvarenja i opservacijskih dokumentarnih filmova, preko intimnih eseja, do hibridnih formi koje pružaju dubok i slojevit uvid u svet koji se ubrzano menja. Mnogi od filmova već su prikazani ili nagrađeni na prestižnim međunarodnim festivalima, među kojima su Visions du Réel, Sheffield International Documentary Festival, Ji.hlava i IDFA. U programu će biti predstavljeni i filmovi domaćih autora, kao i radovi autora iz regiona.

Poseban segment festivala posvećen je filmovima o autohtonim kulturama Brazila, u saradnji sa Ambasadom Brazila u Beogradu. Prvi sekretar ambasade Brazila u Beogradu, Žoao Eduardo Martin, tim povodom izrazio je zadovoljstvo što je ambasadi Brazila u Beogradu ukazana posebna čast na ovogodišnjem IFEF-u.

Etnografski muzej

„Selektovani filmovi o autohtonim narodima Brazila pružaju srpskoj publici jedinstvenu priliku da upozna ne samo kulturno bogatstvo naše zemlje, već i savremene društvene teme i izazove sa kojima se Brazil suočava. Brazil je dom 391 autohtonog naroda koji govore 295 jezika i predstavlja jednu od najraznovrsnijih zemalja na svetu. Prikazivanje i dokumentovanje ovih realnosti, u njihovoj punoj složenosti, deo je naše posvećenosti očuvanju i unapređivanju nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Ambasada Brazila izražava zahvalnost Etnografskom muzeju u Beogradu na stručnom kustosko angažmanu i na prilici da se putem etnografskog filma unapredi i produbi kulturna saradnja između Brazila i Srbije“, naglasio je prvi sekretar ambasade Brazila u Beogradu.

Selektor festivala, Dejan Petrović, istakao je da ovogodišnja selekcija još jednom pokazuje da etnološki i antropološki film ostaje važno mesto susreta različitih kulturnih i vizuelnih perspektiva.

„Festival će otvoriti film „Poslednja obala“ (The Last Shore), dugometražni dokumentarni film reditelja Žan-Fransoa Ravanjana, snimljen u koprodukciji Belgije, Francuske i Katara, premijerno prikazan na festivalu Visions du Réel. Film donosi snažnu i potresnu priču o Pateu Sabaliju, mladiću čija je tragična smrt u Veneciji odjeknula širom sveta, ispričanu kroz sećanja njegove porodice i suptilnu prisutnost autora. Ovo ostvarenje pruža duboko antropološki promišljen uvid u teme gubitka, dostojanstva i sećanja“, otkrio je Petrović.

Pored bogatog filmskog programa, Festival posetiocima nudi i edukativni segment koji će obuhvatiti radionicu Dejana Petrovića, kao i master klas Matajsa van de Porta, vizuelnog antropologa sa Univerziteta u Amsterdamu.

