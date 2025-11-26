U Domu omladine grupa Strujni udar predstavila je novi album "Hoću da mi bude lepo", koji je objavio PGP RTS. Izdanje sadrži devet numera na kojima su učestvovali specijalni gosti - Đule Van Gog, Dragi Jelić, Tanja Jovićević , Saška Janx, Nika Kovačević, Aleksa Jelić, Dragan Jovanović Krle (Generacija 5) i Zvonko Pantović Čipi (Osvajači).



Strujni udar nastao je početkom osamdesetih godina, kada su tadašnji osnovci svakodnevno svirali u Domu omladine i nakon završenog materijala, pod sponzorskim imenom "Rubin", objavili album "Pre ili kasnije". Iako je singl "Samo jedan pogled tvoj" odlično prošao kod publike i kritike, bend se odlaskom članova na fakultet u Beogradu transformisao u Osmeh, da bi nedugo zatim prestao s radom. Četiri decenije kasnije klavijaturista Đorđe Nejković odlučuje da ponovo okupi Strujni udar. Za pevača i frontmena odabrao je svog prijatelja iz mladosti, Kraljevčanina Dragana Ranitovića, poznatog po radu s bendom Gama zrak. U bendu su još Aleksandar Džunić i perkusionista Bane Mihajlović, kao i ritam sekcija nekadašnje grupe ZAA - Zlatko Petković i Tomislav Ilić.