"Završio je glumu u klasi profesora Minje Dedića na FDU i čitavu karijeru proveo je posvećen BDP-u, u kom je prvi put nastupio 1968. godine u predstavi 'Đido', u Dedićevoj režiji. Zoran Đorđević je jedan od retkih glumaca koji je čitav radni vek proveo u Beogradskom dramskom pozorištu. Rodio se i odrastao na Crvenom krstu, tu je izvođena prva predstava koju je gledao i posle koje je, kako je sam zapisao, postao 'klinac koji sanja pozorište', kao i prva profesionalna predstava u kojoj je igrao, a nastupao je i kad je penzionisan."