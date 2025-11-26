Slušaj vest

Glumac Zoran Đorđević preminuo je 23. novembra u 79. godini u Beogradu. Danas je ispraćen na večni počinak na Novom groblju, u prisustvu podice i najbližih prijatelja.

Niko od njegovih kolega koji su ranije došli na komemoraciju, nije bio prisutan na sahrani, piše Mondo.

Foto: Mondo

Zoran je bio član ansambla Beogradskog dramskog pozorišta od 1971, aktivni glumac i tokom penzionerskih dana.

Od njega su se oprostili ispred Beogradskog dramskog pozorišta.

"Završio je glumu u klasi profesora Minje Dedića na FDU i čitavu karijeru proveo je posvećen BDP-u, u kom je prvi put nastupio 1968. godine u predstavi 'Đido', u Dedićevoj režiji. Zoran Đorđević je jedan od retkih glumaca koji je čitav radni vek proveo u Beogradskom dramskom pozorištu. Rodio se i odrastao na Crvenom krstu, tu je izvođena prva predstava koju je gledao i posle koje je, kako je sam zapisao, postao 'klinac koji sanja pozorište', kao i prva profesionalna predstava u kojoj je igrao, a nastupao je i kad je penzionisan."

(Kurir.rs/Mondo)

