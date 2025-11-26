Sahranjen glumac Zoran Đorđević: Niko od kolega mu nije došao na sahranu
Glumac Zoran Đorđević preminuo je 23. novembra u 79. godini u Beogradu. Danas je ispraćen na večni počinak na Novom groblju, u prisustvu podice i najbližih prijatelja.
Niko od njegovih kolega koji su ranije došli na komemoraciju, nije bio prisutan na sahrani, piše Mondo.
Zoran je bio član ansambla Beogradskog dramskog pozorišta od 1971, aktivni glumac i tokom penzionerskih dana.
Od njega su se oprostili ispred Beogradskog dramskog pozorišta.
"Završio je glumu u klasi profesora Minje Dedića na FDU i čitavu karijeru proveo je posvećen BDP-u, u kom je prvi put nastupio 1968. godine u predstavi 'Đido', u Dedićevoj režiji. Zoran Đorđević je jedan od retkih glumaca koji je čitav radni vek proveo u Beogradskom dramskom pozorištu. Rodio se i odrastao na Crvenom krstu, tu je izvođena prva predstava koju je gledao i posle koje je, kako je sam zapisao, postao 'klinac koji sanja pozorište', kao i prva profesionalna predstava u kojoj je igrao, a nastupao je i kad je penzionisan."
(Kurir.rs/Mondo)