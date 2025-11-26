Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković prisustvovao je svečanoj sednici Skupštine opštine Knić povodom Dana opštine i istakao da je Ministarstvo kulture u prethodnih pet godina bilo veran partner i saveznik opštini Knić u viziji njenog rukovodstva i u želji da obogate kulturnu ponudu i obnove kulturnu infrastrukturu.

Foto: Ministarstvo Kulture

“Velika mi je čast što sam u poseti Kniću, opštini koje se razlikuje od drugih po tome što su njena naselja razuđena i u svakom od tih sela nalaze se domovi kulture koji su najčešće u vreme nebrige i nemara nekih prethodnih rukovodstava bili zapušteni i zapostavljeni”, rekao je Selaković.

Ministar Selaković je naglasio da je u prethodnih pet godina Ministarstvo uložilo više od 36 miliona dinara, te da priznanje koje je danas dobio od opštine Knić nije priznanje njemu lično, već Ministarstvu kulture i da je sa predsednikom opštine Srećkom Ilićem razgovarao o narednim projektima u 2026. godini.

Foto: Ministarstvo Kulture

„Probudili ste u meni emociju, veću nego kada sam priznanje dobio u mestu gde sam rođen. Ovo je, pre svega, priznanje našoj zajedničkoj posvećenosti“, naglasio je ministar.

Osvrnuvši se na dosadašnje projekte, ministar je podsetio da je Dom kulture u Kniću, u kome se u održava svečana sednica, jedan od značajnih rezultata saradnje sa obnovljenom salom, bibliotekom, galerijom i uređenim prostorom oko spomenika Stevanu Knićaninu. Pored toga, ove godine izvršena je i rekonstrukcija krova Doma kulture u Toponici, a kako je istakao „sa time sigurno nećemo stati“.

Selaković je najavio nove investicije do kraja godine, uključujući sredstva za nastavak radova i nabavku opreme za ozvučenje Doma kulture u Toponici, kako bi kulturno-umetnička društva, deca i svi meštani imali uslove kakve zaslužuju, te naveo da će pažnja biti usmerena i na druge delove opštine, uključujući i Guberenac.

Foto: Ministarstvo Kulture

„Želim da poručim da kultura nije privilegija velikih gradova. Na nju jednako pravo imaju i meštani Knića, kao i oni u Beogradu, Kragujevcu, Čačku, Nišu ili Novom Sadu“, poručio je ministar Selaković.