Duodrama "Voz" po tekstu Kormaka Makartija u režiji i adaptaciji Voje Brajovića premijerno je izvedena u oktobru 2015. godine na Novoj sceni Zvezdara teatra i do sada ju je pogledalo više od 80.000 gledalaca, kako na matičnoj sceni, tako i na gostovanjima. Desetgodišnjicu ćemo obeležiti na sutrašnjoj predstavi.

voz-nemanja-pancic.jpg
Foto: Nemanja Pančić


- Uvek je bilo najinteresantnije da je predstava "Voz" napravljena sa složenom temom, ali tako da je svako razume i posle predstave nastavi da razmišlja o njoj. To je ono što je čini posebnom. Nikada se nije desilo da je izostao taj utisak kod publike. Predstava traje skoro puna dva sata, a počne kod većine gledalaca kad se završi. To nam i jeste bio cilj. Sergej i ja smo pratili genijalnog Kormaka Makartija u sjajnom slobodnom prevodu, koji deluje kao da se dešava tog trenutka na sceni. U adaptaciji Kormaka Makartija sam napravio interakciju s publikom koja nije samo posmatrač, nego se oseća kao aktivni učesnik - ističe Voja Brajović povodom desetogodišnjice ove duodrame.

Voja Brajovic foto Nikola Vukelić.jpg
Foto: Nikola Vukelić


"Voz" je filozofska drama o dva junaka koji se susreću na železničkoj stanici. Na sceni su dva lika - Beli, profesor, koga tumači Voja Brajović, i Crni, bivši zatvorenik, koga igra Sergej Trifunović. Pred premijeru ovog komada Sergej  je između ostalog rekao:


- Ovo nije pozorišna predstava. Ovo je nešto sa čime ćemo se svi mi sudarati do kraja života, taj voz bez konduktera kome se početna, krajnja i usputne stanice, ne mogu znati - kaže Trifunović.

Sergej Trifunović Foto: Printscreen, ATA images

Na matičnoj sceni "Voz" je dosad izveden 219 puta, a gostovao je na brojnim scenama i festivalima u našoj zemlji i u inostranstvu - čak 68 puta.

kormak-makarti.jpg
Nenad Jezdić u monodrami Knjiga o Milutinu
UNPredstava Una
predstava-voz-kormak-makarti-voja-brajovic-zvezdara.jpg

