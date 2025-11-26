Slušaj vest

Jugoslovenska glumicaBožidarka Frajt je kao dvogodišnje dete preživela koncentracioni logor za decu Sisak u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj odakle ju je spasila Diana Budisavljević.

1/15 Vidi galeriju Božidarka Frajt u mladosti Foto: Yugopapir, Printcsreen Yt, printscreen YT

Saznala da je Srpkinja kada je imala 36 godina

Glumica je neke ključne trenutke svog života i istinu o poreklu saznala kada je imala 36 godina.

Božidarka je tada otkrila da je rođena u srpskoj porodici Grublješić 11. novembra 1940. godine u kozarskom selu Velika Žuljevica kod Novog Grada u današnjoj Republici Srpskoj. Za vreme kozaračke ofanzive 1942. godine, ustaše su joj streljale majku Vidu kad je imala manje od dve godine, a njen otac Bogdan poginuo je u borbi.

Nakon njihove smrti ona je deportovana u dečji logor u Sisku, nakon čega je završila u zagrebačkom prihvatilištu Crvenog krsta. Tamo su je usvojili Stjepan i Katarina Frajt.

Božidarka Frajt Foto: Youtube Printscreen/Lijevce

Dovezena u vagonima za stoku

U vagonima za stoku, iz Siska je 16. oktobra 1942. dovezeno 566 male, polužive, gladne, žedne i preplašene dece, sa okačenim kartonskim karticama oko vrata, koje su mnogi kidali ili jeli. Među njima je bila i Božidarka, koja je svoju karticu sačuvala, a sa još 30 dece u tajnosti je spasena i raspoređena u prihvatište Crvenog krsta u Zagrebu, odakle ju je samo pet dana kasnije usvojila porodica Frajt.

Frajtovi su joj dali svoje prezime

Kako je zapisano u dokumentima, Frajtovi su "na izdržavanje i odgoj" uzeli dete s brojem "527" i dali joj svoje prezime i srećno detinjstvo.

Njena tetka Dara, prvoborac sa Kozare, je posle Drugog svetskog rata radila u bolnici u Bjelovaru kao medicinska sestra, a tamo je čula jednu emotivnu ratnu priču: o ženi iz njenog sela koja je streljana i kojoj je oduzeta ćerka, a na kraju se ispostavilo da je to priča o Vidi Grublješić, Božidarkinoj majci.

Božidarka Frajt 1996. godine Foto: printscreen/youtube/krlezingvozd-sluzbenikanal3209

Saznala istinu o svom poreklu od tetke

Tada je Dara počela da traga za devojčicom, ali bez uspeha: sve dok je jednom prilikom nije ugledala na ekranu i shvatila da je lepa glumica Vidino dete. Božidarka je tek 1976. godine saznala svoje pravo poreklo, kada ju je pronašla tetka Dara i ispričala joj istinu.

Glumica nije često pričala o ovom bolnom i šokantnom saznanju, ali je jednom prilikom za Radio Beograd istakla svoju zahvalnost Frajtovima.

- Tim ljudima sam beskrajno zahvalna. Uzeli su me kao dete sa četiri godine. Ja se ne sećam ničeg iz tog ranijeg detinjstva. Sećam se prve haljine koju su mi obukli i sećam se da nisam imala kosu - rekla je ona 1979. godine.

Božidarka Frajt Foto: printscreen YT

Bogata karijera i vanvremenska lepota

Glumicu je publika upoznala u ostvarenjima "Užička republika", "Živa istina", "Visoki napon", "Ritam zločina", "Na putu za Montevideo" i mnogim drugim. Važi za prvu jugoslovensku glumicu koja se na filmu pojavila u bikiniju. Osvojila je brojna regionalna priznanja, o njenoj lepoti i talentu se i danas priča.