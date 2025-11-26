Ibrica Jusić , klasik jugoslovenske šansone, nakon pune decenije ponovo dolazi u Beograd, gde će 27. decembra od 20 časova održati ekskluzivan koncert u Domu omladine . Ceo svoj život i umetnički put posvetio je ljubavi, ovekovečujući je kroz pesmu, glas i gitaru. U susret praznicima, Jusić će beogradskoj publici podariti veče za pamćenje ispunjeno čistim, toplim emocijama i vanvremenskim melodijama iz svoje bogate karijere . Ograničen je broj ulaznica po pretprodajnoj ceni od 2.000 dinara.



Jusić je prvi put nastupio kao pevač uz gitaru na skalinama u Dubrovniku 1965. godine, a karijeru šansonjera započeo 1968, pobedivši na Zagrebačkom festivalu s pesmom "Celuloidni pajac", za koju je osvojio i nagradu publike. Oslanjajući se na elemente francuske šansone, godinama je stvarao prepoznatljiv i veoma autentičan autorski izraz koji pripada ovom podneblju. To se posebno odnosi na njegove rane radove, kao što su pesme: "Mačka", "Jubi san vašu ćer", "Dobro jutro, Margareta" ili "Ponoć".