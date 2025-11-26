Slušaj vest

Glumac i pevač Majkl Delano preminuo je u 85. godini. Poznat po više od 80 uloga na filmu i televiziji, preminuo je nakon srčanog udara.

Delano je poznat po ulogama u franšizi Ocean's Eleven, kao i u velikim TV serijama, uključujući Charlie's Angels, The Jeffersons, Wonder Woman i Magnum, P.I.

Njegova supruga, Džin Delano, otkrila je sada za Hollywood Reporter da je njen suprug preminuo od srčanog udara 20. oktobra u bolnici u Las Vegasu.

Glumac je živeo u Las Vegasu od 1992. godine i do skoro je nastupao u Dispensary Lounge-u. Tumačio je menadžera kazina u filmovima Ocean’s Eleven (2001) i nastavku Ocean’s Twelve (2004).

Rođen u Njujorku 1940. godine, Delano je karijeru započeo kao pevač, potpisavši ugovor sa Swan Records 1960. godine, nakon čega je snimio niz pesama pod imenom Ki Larson.

Počeo je da glumi 1970. godine, a među njegovim prvim filmskim ulogama bila je uloga u filmu Catlow iz 1971, u kojem su glumili Jul Briner i Leonard Nimoj, piše Dejli Mejl.

Iza sebe je ostavio suprugu, ćerku Bri, unuke Majkla i Linkolna, i unuku Džekson.