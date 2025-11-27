"Srpska svita“ oduševila beogradsku publiku: Više od 120 vrhunskih umetnika na sceni
Nacionalni ansambl „Kolo“ je sinoć oduševio beogradsku publiku muzičko-scenskim spektaklom „Srpska svita“, koji je izveden u prepunoj Plavoj dvorani Sava centra. Više od 120 vrhunskih umetnika na sceni svojim talentom, strašću i energijom stvorili su nezaboravnu atmosferu i pružili publici doživljaj za pamćenje. Program je bio pravi spoj tradicije i inovacije, spajajući vrhunske folklorne koreografije sa pesmama i ritmovima koji su prikazivali bogatstvo srpske muzičke baštine.
Publika je imala priliku da uživa u sjajnim izvedbama umetnika narodne igre, ali i da se prepusti čarima fantastičnog zvuka orkestra.
Umetnički koncept ove impozantne produkcije poveren je dvojici istaknutih autora: koreografu Miloradu Loniću, koji potpisuje scenario i režiju, i kompozitoru Slavku Mitroviću Caletu, jednom od najznačajnijih autora narodne muzike. Njihova saradnja i stvaralački pečat dali su „Srpskoj sviti“ posebnu umetničku dubinu i prepoznatljiv stil, čineći je događajem koji će se dugo pamtiti.
Spektaklom „Srpska svita“ Ansambl „Kolo“ potvrdio je status jednog od najznačajnijih čuvara nacionalne kulturne tradicije.
Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije.
