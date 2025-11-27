Slušaj vest

Nacionalni ansambl „Kolo“ je sinoć oduševio beogradsku publiku muzičko-scenskim spektaklom „Srpska svita“, koji je izveden u prepunoj Plavoj dvorani Sava centra. Više od 120 vrhunskih umetnika na sceni svojim talentom, strašću i energijom stvorili su nezaboravnu atmosferu i pružili publici doživljaj za pamćenje. Program je bio pravi spoj tradicije i inovacije, spajajući vrhunske folklorne koreografije sa pesmama i ritmovima koji su prikazivali bogatstvo srpske muzičke baštine.

Nacionalni ansambl Kolo Foto: Danka Hasanović

Publika je imala priliku da uživa u sjajnim izvedbama umetnika narodne igre, ali i da se prepusti čarima fantastičnog zvuka orkestra.

Umetnički koncept ove impozantne produkcije poveren je dvojici istaknutih autora: koreografu Miloradu Loniću, koji potpisuje scenario i režiju, i kompozitoru Slavku Mitroviću Caletu, jednom od najznačajnijih autora narodne muzike. Njihova saradnja i stvaralački pečat dali su „Srpskoj sviti“ posebnu umetničku dubinu i prepoznatljiv stil, čineći je događajem koji će se dugo pamtiti.

Nacionalni ansambl Kolo Foto: Kurir

Spektaklom „Srpska svita“ Ansambl „Kolo“ potvrdio je status jednog od najznačajnijih čuvara nacionalne kulturne tradicije.

Projekat je realizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije.

Pogledajte video: Ansambl Kolo premijerno izvodi Srpsku svitu