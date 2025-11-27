Slušaj vest

Posle svih kilometara koje je prešao,"Vetre, pričaj sa mnom" se vratio tamo gde je nastao – među ljude, uspomene i emocije koje su ga oblikovale. Premijera na FAF-u, u prisustvu porodice i prijatelja, za Stefana Đorđevića bila je trenutak duboke bliskosti i ponovne povezanosti za glavnom akterkom filma - njegovom majkom.

"Već godinu dana putujem sa filmom. Predivno je gledati kako on živi svoj život u svetu, osvaja nagrade i sreće publiku koja ga iskreno prihvata. Ali paralelno s tim, ja svakog dana ponovo pričam priču o mami, oživljavam sećanje na nju. Govoriti o nečemu tako ličnom nikada nije lako. Sve vreme nosim misao da bi mama bila ponosna – i da ovim filmom ipak slavimo život," izjavio je reditelj uoči filma.

Premijerna projekcija završila se snažnim emocijama, dugim aplauzom i ovacijama – kao potvrdom da se Vetar, nakon dugog puta, vratio kući u pravom trenutku i na pravo mesto.

Inspirisan ličnim iskustvima reditelja, film prati Stefana koji se, prvi put nakon smrti majke Nece, vraća kući kako bi sa porodicom proslavio bakin rođendan. Vođen željom da završi film o majci i da pomogne povređenom psu, njegov povratak prerasta u putovanje ka isceljenju.

U filmu igraju članovi rediteljeve porodice, koji zajedno rade na završetku radova na Necinoj kamp-prikolici. Uloge tumače: Negrica Đorđević, Stefan Đorđević, Boško Đorđević, Đorđe Davidović, Budimir Jovanović, Ljiljana Jovanović, Marina Davidović, Vidak Davidović, Ana Petrović, Jana Mihajlović, Jakov Mihajlović i pas Lija.

Dragana Jovović, producentkinja filma, izjavila je da je projekat od samog početka nosio posebnu energiju: "Ideja sa kojom je Stefan došao odmah nas je dotakla. Već je snimio dokumentarne delove sa svojom mamom i bilo je jasno da imamo pred sobom nežnu, iskrenu i važnu priču. Finansijsku konstrukciju zatvorili smo brzo, a snimanje je moralo da se odvija u kratkom roku zbog najstarijih članova Stefanove porodice. Najveći izazov bili su teški vremenski uslovi, jake kiše, ali uprkos svemu – uspeli smo da zabeležimo posebnu atmosferu koju film nosi".

"Vetre, pričaj sa mnom" nastao je u koprodukciji Srbije, Slovenije i Hrvatske. Film je producirala Dragana Jovović, za producentsku kuću Non-Aligned Films. Pored nje, producenti su i Stefan Ivančić, Ognjen Glavonić i Stefan Đorđević (Katunga), a koproducenti Vanja Jambrović (Restart, Hrvatska), Jožko Rutar (SPOK Films, Slovenija) i Miha Černec (Staragara, Slovenija).

Film je do sada osvojio brojne nagrade širom sveta: Glavnu nagradu za najbolji film na Bolzano Film Festivalu Bozen (BFFB) u Italiji, nagradu za najbolji međunarodni dugometražni film na Guanajuato International Film Festivalu (GIFF) u Meksiku, kao i Glavnu nagradu na 31. Sarajevo Film Festivalu. Dobitnik je i East of Europe nagrade na CineFest Miskolc festivalu u Mađarskoj, dok je direktor fotografije Marko Brdar nagrađen za najbolju kameru na Međunarodnom filmskom festivalu na Kipru (CYIFF). Film je, takođe, osvojio Vanguard nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Vankuveru, jednom od najznačajnijih festivala u Kanadi, nagradu za najbolji film na Valdivia International Film Festivalu u Čileu, kao i specijalno priznanje na Lima Alterna Međunarodnom filmskom festivalu u Peruu. Poslednja u nizu nagrada je Grand Prix na CinEast festivalu u Luksemburgu.

