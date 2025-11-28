Slušaj vest

U najdužoj noći u godini, 21. decembra, Beograd i Sava centar biće domaćini filmskog događaja bez presedana. Tri snažna, autorska, potpuno različita srpska filma će biti prikazana u jednoj večeri u najvećoj sali u zemlji, u jedinstvenom filmskom maratonu pod nazivom “Najduža noć filma”.

Publika će u nedelju, 21. decembra, imati jedinstvenu priliku da prisustvuje svetskoj premijeri srpskog filma „Izlet“ u režiji Nenada Pavlovića, kao i srpskoj premijeri domaćeg horora „Karmadona“ reditelja Aleksandra Radivojevića. Iste večeri na programu je i nagrađivani muzički dokumentarac „Nebeska tema: Priča o Vladi Divljanu“ Mladena Matičevića. Sva tri filma nastala su u produkciji filmske kuće Digimedia i govore o borbi pojedinca da pronađe svoje mesto u svetu koji ga često nadvladava. Zajedno, oni čine jedinstvenu celinu posvećenu stvaralaštvu, identitetu i hrabrosti. Producenti „Izleta“ i „Karmadone“ su Predrag Buca Popović i Miloš Đukelić.

„Najduža noć filma“ počinje u 17 sati, projekcijom filma „Nebeska tema: Priča o Vladi Divljanu“ Mladena Matičevića, hvaljenim i višestruko nagrađivanim dokumentarcem o jednoj od najvoljenijih ličnosti jugoslovenske pop kulture. Film vodi gledaoce kroz nežnu, muzikalnu i duboko ljudsku priču o Vladi Divljanu, umetniku čiji je glas oblikovao generacije. „Nebeska tema“ je premijeru imao 2019. baš u Sava centru, i te godine bez premca bio najgledaniji dokumentarni film na našim prostorima. U filmu učestvuju najznačajniji autori sa prostora bivše SFRJ, koji su specijalno za ovu priliku snimili (i u filmu izvode) nove verzije Vladinih pesama: Zdenko Kolar, Srđan Šaper, Darko Rundek, Bajaga, Koja, Gile, Konstrakta… Ovakav pristup i veliki broj atraktivnih numera čine ovaj film projektom kakav pre nije viđen na našim prostorima.

Od 19 sati, svetsku premijeru imaće domaći film „Izlet“ Nenada Pavlovića, baziran na istoimenom romanu čuvenog slikara, filmskog reditelja i književnika Miće Popovića iz 1957. godine. Ideja autora bila je da se kroz filmski izraz oda počast velikim epohama srpske kulture – Zenitizmu u književnosti, Mediali u slikarstvu i Crnom talasu u kinematografiji, kao i velikanima – Mići Popoviću i Živojinu Pavloviću. Poseban autorski, ali i lični pečat daju upravo njihovi sinovi: scenarista Jovan Popović i reditelj Nenad Pavlović. Nakon trilera „Trag divljači“ (2022), ovo je Nenadov drugi dugometražni film.

Glumačku podelu filma čine Stefan Vukić, Jovo Maksić, Nenad Heraković, Radoslav Rale Milenković, Denis Murić, Radoje Čupić, Milena Pavlović, Milena Radulović, Milica Trifunović, Marija Opsenica, Elizabeta Đorevska, Antonio Scarpa, kao i glumački bardovi Dragan Bjelogrlić i Predrag Miki Manojlović.

„Izlet” je emotivna i suptilna filmska priča koja govori o traganju mladog umetnika za smislom, slobodom, umetničkim izrazom, ali i pronalaženjem svog mesta u svetu. Glavni junak Toma odmeće se iz grada i, putujući rečnim šlepom, upoznaje galeriju živopisnih likova, od posade do putnika. On plovi niz reku do najdalje tačke, gde se na pustom ostrvu osamljuje i stvara skulpture od prirodinih materijala.

Film kombinuje distopijsku atmosferu, simboličko putovanje i duboke emotivne teme o slobodi, identitetu i nemogućnosti bekstva – kako od sebe, tako i od društva. Vizuelno “evropski”, raskošan i meditativan, “Izlet” je izrazito autorski film koji se ističe hrabrošću i atmosferičnim stilom.

Veče se završava najintenzivnijim i najprovokativnijim filmom ove revije u 21:30, srpskom premijerom horora „Karmadona“ Aleksandra Radivojevića. Film je svetsku premijeru imao u septembru na Toronto Film Festivalu. Za protekla dva meseca Radivojevićev rediteljski debi prikazan je na još osam festivala širom Evrope, Amerike i Australije, a prve nagrade stigle su ubrzo potom: priznanje za najbolji film i scenario u Sidneju, kao i nagrada za najbolji scenario na festivalu u Bruklinu.

Priča “Karmadone” prati Jelenu, trudnicu kojoj se obraća misteriozni naredbodavni glas – i koja biva uvučena u brutalan obračun sa korumpiranom, grotesknom stranom savremenog društva. Film kombinuje satiru, akciju i horor motive, stvarajući jedinstvenu, subverzivnu krvavu viziju kakva se u regionalnoj kinematografiji retko viđa.

U “Karmadoni” igraju Jelena Đokić, Sergej Trifunović, Milutin Mima Karadžić, Milica Stefanović, Miloš Lolić, Miloš Timotijević, Petar Strugar, Branislav Jevtić, Jovo Maksić i drugi.