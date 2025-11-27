Slušaj vest

U susret praznicima u Srpskom narodnom pozorištu traži se karta više za „Krcka Oraščića“. Čuveni balet se izvodi na sceni „Jovan Đorđević“, u režiji i koreografiji Eldara Alijeva i pod dirigentskom palicom maestra Džejmsa Tagla, gosta iz Amerike.

Eldar Alijev, reditelj i koreograf koji je svoju umetničku karijeru razvijao paralelno u Americi i Rusiji, trenutno je direktor Baleta Marijinskog teatra u Vladivostoku. Alijev je tokom novembra boravio u Novom Sadu, kako bi obnovio predstavu, sa ciljem da se brojni mladi igrači Baleta Srpskog narodnog pozorišta upoznaju sa koreografskim materijalom i uključe u izvođenje „Krcka Orašćića“. Uz njegovu svesrdnu podršku, i pod budnim okom repetitora, ovo je tehnički mnogo složenija i zanimljivija verzija, koja u prvi plan stavlja virtuoznu igru i mladost.

Predstava 1. decembra, svakako je posebna jer će uz podršku Ambasade Španije, nastupiti prvaci Nacionalnog baleta iz Madrida, Laura Peres Jero i Huan Hose Karaso Arans. Za njih je ovo prvo gostovanje u Srbiji, kao i mogućnost da nastupe u zimskoj bajci koju obožavaju.

Rođena u Bilbau, Laura Peres Jero je započela svoje baletsko obrazovanje pri Konzervatorijumu za igru u Baskiji, gde je i diplomirala. Godine 2012. pridružila se Baletu Anhela Korelje, čime je započela profesionalnu karijeru. Sledeće godine debitovala je u Nacionalnoj operi u Bordou, pod umetničkim rukovodstvom Šarla Žida, gde je igrala tokom dve sezone i proširila svoj repertoar obuhvatajući širok dijapazon stilova. Godine 2015. pridružila se Nacionalnoj kompaniji igre iz Madrida pod umetničkim rukovodstvom Hosea Karlosa Martinesa. Od 2019. godine, tokom mandata Hoakina de Lusa, a zatim i pod sadašnjim rukovodstvom Murijel Romere, Laura je nastupala u solističkim i prvačkim ulogama, potvrđujući status jedne od najistaknutijih španskih baletskih umetnica. Poznata po tehničkoj preciznosti, prefinjenim linijama i snažnoj scenskoj prisutnosti, Laura u svaki nastup unosi zadivljujući spoj snage i gracioznosti. Njenu umetnost odlikuju jasnoća izraza, disciplina i elegancija koja privlači pažnju publike. Iako s lakoćom prelazi iz klasičnog u savremeni repertoar, upravo njena posvećenost, usavršena tehnika i izražajna snaga definišu je kao igračicu izuzetnog umetničkog izraza.

Foto: Srpsko narodno pozoriste

Rođen u Madridu, Huan Hose Karaso Arans je započeo svoje baletsko školovanje pri Kraljevskom baletskom konzervatorijumu, jednoj od najprestižnijih institucija u oblasti umetničke igre u Španiji, gde je završio svoje formalno obrazovanje. Godine 2011. primljen je na Letnji program Škole Američkog baleta u Njujorku, gde dobija stipendiju i nastavlja usavršavanje. Njegov talenat i posvećenost brzo su zapaženi, što je 2012. godine dovelo do njegovog prijema u Američki baletski teatar 2, pod rukovodstvom Franka de Vite, gde je proširio svoj repertoar i usavršio tehnički i umetnički izraz. Godine 2013. pridružio se Baletu Orlanda, izvodeći različite uloge klasičnog i neoklasičnog repertoara. Njegovo scensko prisustvo i svestranost omogućili su mu saradnju sa međunarodno priznatim koreografima i nastupe u brojnim produkcijama širom Amerike. U septembru 2015. godine debituje u Nacionalnoj kompaniji igre iz Madrida pod umetničkim rukovodstvom Hosea Karlosa Martinesa. Od tada, i nadalje pod rukovodstvom Hoakina de Lusa, a trenutno Murijel Romere, izvodio je solističke i prvačke uloge, stekavši priznanje kritičara za svoj umetnički izraz, preciznost i interpretaciju. Tokom karijere, afirmisao se kao dinamičan i prefinjen igrač, koji spaja tehničko majstorstvo sa emocionalnom dubinom. Njegov repertoar obuhvata velike klasične balete, kao i inovativne savremene koreografije, odražavajući njegovu posvećenost umetničkom razvoju i scenskom kvalitetu.

Foto: Srpsko narodno pozoriste