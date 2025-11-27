Slušaj vest

U bioskope širom Srbije i regiona od 4. decembra stiže "Povratak Žikine dinastije", u režiji Milana Konjevića a po scenariju Milene Marković, a u nastavku omiljenog serijala iz osamdesetih godina ponovo ćemo u liku Miše Pavlovića gledati glumca Nikolu Koju. On je sada otac dvojice dečaka, Žike i Milana a njegove ljubavne i egzistencijalne probleme budno prate otac Boba (Vladimir Petrović) i frau Elza (Vesna Čipčić).

1/13 Vidi galeriju Ekipa Kurira obišla je set filma Povratak Žikine dinastije i tom prilikom fotografisala kako je sve to izgledalo. Foto: Ana Dragović

Nikola Kojo je igrao ulogu unuka Žike Pavlovića u tri filma: "Šta se zgodi kad se ljubav rodi" (1984), "Žikina dinastija" (1985) i "Drugoj Žikinoj dinastiji" (1986). Pre njega u kultnom ostvarenju "Žikina dinastija" ovu ulogu igrao je Mihailo Jevtić.

Foto: Printskrin/youtube

On je u vreme snimanja imao pet godina, a publiku je oduševljavao u gotovo svim scenama kojih se, sudeći po slikama na njegovom Fejsbuku vrlo rado seća. Danas ima 51 godinu i više se ne bavi glumom.

Mihailo danas Foto: Printskrin/youtube

A kako je Nikola Kojo zapravo postao Miša?

On je kao dete pevao u horu Radio-televizije Beograd i svirao je violinu. Kada je jednom prilikom krenuo na probu, promašio je vrata i ušao je u dramsku grupu Bate Miladinovića.

Prvu ulogu ostvario je kada je imao samo 11 godina u filmu "Rad na određeno vreme", a dve godine kasnije glumio je u ostvarenju "Moj tata na određeno vreme". Već za prvu rolu dobio je nagradu na Filmskim susretima u Nišu. Popularnost mu, ipak, donosi uloga Miše u filmskom serijalu "Žikina dinastija" Zorana Čalića, a upravo igrajući u ovom filmskom serijalu ostvario je veliko prijateljstvo sa svojim filmskim dedom - pokojnim Dragomirom Gidrom Bojanićem.

Foto: Nemanja Miscevic

„U novom filmu igram tatu koji postaje deda. Mom Miši u Srbiju dolaze sinovi, igraju ih Nikola Brun i Gavrilo Ivanković, koje nije video dve godine jer žive sa Natašom u Moskvi, ali kada oni stignu kreće nova luda godina... Ne znam da li smem da to otkrijem? Uloga oca me je pratila, bio sam to više puta u karijeri. Tih osamdesetih godina bio sam mlađi glumac u filmskoj ekipi, a sada sam najstariji. U novom nastavku nema likova koji su bili najznačajniji i najomiljeniji, jer su nas napustili Dragomir Bojanić Gidra, Marko Todorović, Jelena Žigon i Rialda Kadrić. Biće to sasvim drugačija priča ali bliska uzoru... Ti filmovi su počivali na dobrom zapletu, ali i na Gidrinom šarmu, a ovaj četiri decenije kasnije mora da počiva na jednom kolektivnom duhu, šarmu svih glumaca režiji, kameri... Svemu što je novo i našta je oko današnjeg gledaoca naviklo. Takođe, Gidrino delo ne smemo da imitiramo, jer on je bio jedinstven. Tu vrstu igre je imao samo on i niko drugi", otkrio je Nikola Kojo tokom snimanja filma.

Nikola Kojo Foto: Marko Karović

Premijera u Beogradu zakazana je za 2. decembar u Sava centru. U filmu ćemo gledati i Danijelu Dimitrovsku, Nikolu Bruna, Gavrila Ivankovića, Srđana Timarova, Mladena Sovilja, Jova Maksića, Vesnu Čipčić, Vladimira Petrovića, Galu Videnović, Slobodana Bodu Ninkovića, Ljiljanu Stjepanović, Milenu Predić, Tamaru Radovanović, Katarinu Veljović, Minu Nenadović i mnoge druge.

Režiju potpisuje Milan Konjević, scenario Milena Marković, dok su producenti filma Milan Todorović, Ognjen Rakčević, Goran Peković i Jovan Marković, u produkciji Talking Wolf Productions, Olimp produkcije, i FITa. Film je snimljen uz podršku Filmskog centra Srbije i platforme Apolon, a bioskopska distribucija je poverena Art Visti.