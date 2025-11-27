Slušaj vest

Reditelj i scenarista Goran Radovanović osvojio je nagradu od 250.000 dolara i 5- karatni jakutski brilijant na 1. Filmskom festivalu Euroazijske filmske akademije Dijamantski leptir” u Moskvi. Nagrada je dodeljena za režiju filma Bauk, koji je još jednom privukao veliku pažnju međunarodne publike.

Film Bauk
Film Bauk Foto: Foto: Đorđe Bajić

Film Bauk premijerno je prikazan prošle godine na 46. Međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi, zatim na 48. Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, dok je beogradska premijera održana 1. oktobra 2024. godine. Ova antiratna drama prati osmogodišnjeg dečaka Savu i njegovu majku tokom NATO bombardovanja Srbije 1999. godine, kroz priču koja spaja kolektivno sećanje, strah i otpor sa intimnom perspektivom deteta koje pokušava da sačuva svoj neiskvareni pogled na svet.

U glavnim ulogama su Vojin Ćetković, Sara Klimoska i Miloš Biković, dok ulogu dečaka Save tumači Jakša Prpić. U filmu igraju i Anđelija Filipović, Gordana Gadžić, Branka Šelić i Milena Jakšić.

Film Bauk je realizovan uz podršku Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije.

gordan-radovanovic-foto--marko-crnoglavac.jpg
nebojsa-glogovac.jpg
Kadar iz filma Fantasy

Vjekoslav Katusin: Srpski glumci u filmu sa Sigalom Izvor: MONDO/Marina Cvetković