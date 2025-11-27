„Čestitam od srca Goranu Radovanoviću, kao i celom timu, još jedno dragoceno međunarodno zasluženo priznanje za film „Bauk“ osvojeno na prvom Filmskom festivalu Evroazijske filmske akademije „Dijamantski leptir“ u Moskvi, koje još jednom potvrđuje visok nivo srpskog filmskog stvaralaštva, prepoznatljivog na međunarodnom planu. Fantastični scenarista i reditelj Goran Radovanović je u filmskoj priči o NATO agresiji na Srbiju 1999. godine, jednom od najznačajnijih poraza civilizacije koja je obeležila modernu istoriju srpskog naroda, maestralno predstavio stradalništvo naše zemlje sa nesagledivim posledicama za brojne generacije čije je živote uništio "Milosrdni anđeo". Briljantna antiratna drama o zajedničkom otporu našeg naroda zlu je nesumnjivo jedno od najdragocenijih ne samo kinematografskih, nego i kulturnih ostvarenja tokom poslednjih nekoliko godina. Čestitam još jednom Goranu uz želju da na domaćoj i međunarodnoj filmskoj sceni nastavi da niže uspehe kao istinski kulturni ambasador Republike Srbije.“