Čuvena glumica Renata Ulmanski, koja danas proslavlja 96. rođendan, svoju životnu sreću pronašla je pored političara Mirka Tepavca(1922–2014), uglednog jugoslovenskog diplomate, ambasadora i dugogodišnjeg direktora "Politike". Njihova veza je godinama važila za jedan od najskladnijih brakova u kulturno-političkim krugovima bivše Jugoslavije.

Tepavac – političar, ilegalac i diplomata

Mirko Tepavac Foto: Beta

Mirko Tepavac bio je učesnik Narodnooslobodilačke borbe još od 1941. godine, a član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1942. Tokom Drugog svetskog rata obavljao je odgovorne funkcije političkog komesara odreda, brigade i divizije, a važio je za čoveka čvrstih uverenja, ali smirenog karaktera.

Bio je i predratni aktivista KPJ, aktivan ilegalac, a nakon rata zauzimao je značajne državne i diplomatske pozicije. Od 1969. do 1972. godine obavljao je dužnost ministra spoljnih poslova SFRJ, a sa te funkcije povukao se u vreme poznate "čistke liberala". Pre toga, u periodu od 1959. do 1969, bio je ambasador FNRJ u Mađarskoj, kao i pomoćnik državnog sekretara za spoljne poslove.

Renata Ulmanski – simbol jugoslovenskog glumišta

Renata Ulmanski ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji. Generacije pamte njenu ulogu Juce u kultnom filmu "Pop Ćira i pop Spira", dok je u kasnijem televizijskom ostvarenju istog naziva tumačila lik frau Gabrijele. Nizali su se i drugi projekti koji su je učvrstili kao jednu od najprepoznatljivijih glumica svoje epohe: "Salaš u Malom ritu", "Diližansa snova", "Sivi dom", "Lepa sela lepo gore".

Uz izuzetno bogatu karijeru na filmu, Renata je imala i impozantnu pozorišnu karijeru, sa velikim brojem upečatljivih rola na scenama širom bivše Jugoslavije.

Porodični život i zajednička sreća

Renata i Mirko su godinama živeli u harmoničnom braku, čuvajući svoju privatnost daleko od medijske pažnje. Iz njihove ljubavi rođeno je dvoje dece, a kasnije su postali ponosni baka i deka četvoro unučadi, o kojima je Renata često govorila kao o najvećem izvoru radosti.

Njihova svakodnevnica bila je jednostavna i ispunjena – on angažovan u političkim, društvenim i intelektualnim krugovima, ona posvećena glumi i pozorištu. Uprkos različitim profesijama, delili su iste životne vrednosti, što je njihov brak činilo snažnim i stabilnim.

Kraj jednog velikog partnerstva

Renata Ulmanski Foto: Printskrin / You Tube

Njihovu porodičnu idilu prekinula je Mirkova smrt 2014. godine, koja je za Renatu predstavljala jedan od najtežih trenutaka u životu. Ipak, u brojnim intervjuima govorila je da je zahvalna na godinama koje su proveli zajedno, ističući da je njihov brak bio "bez buke, ali pun ljubavi".

Renata – snaga koja traje

Nakon suprugove smrti Renata Ulmanski nastavila je da živi povučeno, okružena decom, unucima i bliskim prijateljima. I u poznim godinama ostala je simbol istrajnosti, profesionalnosti i životne mudrosti – osobina koje su krasile i nju i čoveka sa kojim je delila život.

