Jugoslovenska glumica ludo volela čuvenog političara Rat je preživela skrivajući se u potkrovlju kuće, a njenu sreću prekinula tragedija
Čuvena glumica Renata Ulmanski, koja danas proslavlja 96. rođendan, svoju životnu sreću pronašla je pored političara Mirka Tepavca(1922–2014), uglednog jugoslovenskog diplomate, ambasadora i dugogodišnjeg direktora "Politike". Njihova veza je godinama važila za jedan od najskladnijih brakova u kulturno-političkim krugovima bivše Jugoslavije.
Tepavac – političar, ilegalac i diplomata
Mirko Tepavac bio je učesnik Narodnooslobodilačke borbe još od 1941. godine, a član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1942. Tokom Drugog svetskog rata obavljao je odgovorne funkcije političkog komesara odreda, brigade i divizije, a važio je za čoveka čvrstih uverenja, ali smirenog karaktera.
Bio je i predratni aktivista KPJ, aktivan ilegalac, a nakon rata zauzimao je značajne državne i diplomatske pozicije. Od 1969. do 1972. godine obavljao je dužnost ministra spoljnih poslova SFRJ, a sa te funkcije povukao se u vreme poznate "čistke liberala". Pre toga, u periodu od 1959. do 1969, bio je ambasador FNRJ u Mađarskoj, kao i pomoćnik državnog sekretara za spoljne poslove.
Renata Ulmanski – simbol jugoslovenskog glumišta
Renata Ulmanski ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji. Generacije pamte njenu ulogu Juce u kultnom filmu "Pop Ćira i pop Spira", dok je u kasnijem televizijskom ostvarenju istog naziva tumačila lik frau Gabrijele. Nizali su se i drugi projekti koji su je učvrstili kao jednu od najprepoznatljivijih glumica svoje epohe: "Salaš u Malom ritu", "Diližansa snova", "Sivi dom", "Lepa sela lepo gore".
U galeriji pogledajte fotografije Renate Ulmanski:
Uz izuzetno bogatu karijeru na filmu, Renata je imala i impozantnu pozorišnu karijeru, sa velikim brojem upečatljivih rola na scenama širom bivše Jugoslavije.
Porodični život i zajednička sreća
Renata i Mirko su godinama živeli u harmoničnom braku, čuvajući svoju privatnost daleko od medijske pažnje. Iz njihove ljubavi rođeno je dvoje dece, a kasnije su postali ponosni baka i deka četvoro unučadi, o kojima je Renata često govorila kao o najvećem izvoru radosti.
Njihova svakodnevnica bila je jednostavna i ispunjena – on angažovan u političkim, društvenim i intelektualnim krugovima, ona posvećena glumi i pozorištu. Uprkos različitim profesijama, delili su iste životne vrednosti, što je njihov brak činilo snažnim i stabilnim.
Kraj jednog velikog partnerstva
Njihovu porodičnu idilu prekinula je Mirkova smrt 2014. godine, koja je za Renatu predstavljala jedan od najtežih trenutaka u životu. Ipak, u brojnim intervjuima govorila je da je zahvalna na godinama koje su proveli zajedno, ističući da je njihov brak bio "bez buke, ali pun ljubavi".
Renata – snaga koja traje
Nakon suprugove smrti Renata Ulmanski nastavila je da živi povučeno, okružena decom, unucima i bliskim prijateljima. I u poznim godinama ostala je simbol istrajnosti, profesionalnosti i životne mudrosti – osobina koje su krasile i nju i čoveka sa kojim je delila život.
Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor