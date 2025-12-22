Slušaj vest

Mirjana Nikolićje ime koje mnogima možda nije poznato, ali njena uloga u filmu "Leptirica" ostala je duboko urezana u kolektivno pamćenje. Kao jedna od najpoznatijih srpskih horor ikona, tumačila je lik tajanstvene vampirice u ovom kultnom filmu, koji je režirao Đorđe Kadijević.

Put do uloge u "Leptirici"

Nikolić je diplomirala istoriju umetnosti, ali je njena izuzetna lepota i mladalački izgled brzo privukla pažnju Soje Jovanović, koja ju je zapazila na ulici i angažovala je za ulogu u filmu "Silom otac".

U galeriji pogledajte Mirjanu Nikolić u ulozi Leptirice:

1/7 Vidi galeriju Mirjana Nikolić kao Leptirica Foto: Printscreen/Youtube

Ova uloga otvorila joj je vrata filmske industrije, a potom je usledilo još nekoliko manjih uloga na filmu i televiziji. Međutim, pravi proboj u karijeri ostvarila je u filmu "Leptirica", gde je tumačila glavnu ulogu, koju joj je poverio Đorđe Kadijević.

"Leptirica" – Horor klasik

Film "Leptirica" je adaptacija pripovetke Milovana Glišića "Posle dvadeset godina", inspirisane narodnim predanjima o vampirima. Radnja filma prati seljane koji se bore protiv vampira Save Savanovića, koji noću napada vodeničare.

Zajedno s Petrom Božovićem, Slobodanom Perovićem, Vasjom Stankovićem i Tanasijem Uzunovićem, Mirjana Nikolić ostavila je neizbrisiv trag u ovom horor klasiku. Legende o filmu postale su još strašnije nakon što je na premijeri u Skoplju jedan gledalac preminuo od srčanog udara, što je dodatno povećalo fascinaciju i strah koji je film izazvao kod publike.

U galeriji pogledajte fotografije iz filma "Leptirica":

1/7 Vidi galeriju Mirjana Nikolić u filmu "Leptirica" Foto: Printskrin / You Tube

Posle "Leptirice" – Odlazak iz filma

Nakon "Leptirice", Mirjana je imala još nekoliko uloga, ali je ubrzo nestala iz sveta filma. Đorđe Kadijević se sećao da su, nakon njene poslednje uloge u seriji "Vuk Karadžić", imali minimalne kontakte.

Kada ju je slučajno sreo neposredno pre njene smrti 2012. godine, bio je duboko dirnut što nije uspela da vidi koliko je njena uloga u "Leptirici" značila publici širom sveta. U njenu čast, Kadijević je organizovao specijalnu projekciju filma, koja je bila posvećena njenom sećanju.

(Kurir.rs)

VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor