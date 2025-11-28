Slušaj vest

Na upravo završenom 13. Festivalu prvoizvedenih predstava "PIP", koji je održan od 23. do 28. novembra u Centru za kulturu i umetnost Aleksinac, sagledavajući umetničke domete predstava u takmičarskoj selekciji, stručni žiri u sastavu: Miloš Krstović, Miroslav Radonjić i Milivoje Mlađenović jednoglasno je doneo odluku da se nagrada za najboljeg glumca dodeli Vojinu Ćetkoviću za više uloga u predstavi "Moje pozorište", po tekstu i u režiji Borisa Liješevića, u produkciji Pozorišta Atelje 212 Beograd.

Gradeći različite karaktere u igri u kojoj se prepliću sećanja i snoviđenja, Vojin Ćetković je izuzetno vešto otelotvorio fragmente autentičnih pojava u autobiografskoj i autoironičnoj predstavi Borisa Liješevića.

"Moje pozorište" je autorski projekat u kojem se kroz lična osećanja i doživljaje preispituju teme identiteta, porodičnih odnosa, suštine i smisla pozorišta. Glavni junak je autor koji postaje sam svoja pozornica i sam svoj sadržaj. Ploveći kroz sopstvena životna iskustva i sećanja, autor plete plete fragmentarni narativ autofikcije. Ali tokom predstave ova duboko intimna i lična priča postaje univerzalna, a "moje" pozorište postaje i naše pozorište.

U predstavi igraju: Nebojša Ilić, Ana Mandić, Vojin Ćetković, Branka Šelić, Bojan Žirović, Boris Liješević.

