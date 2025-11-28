Slušaj vest

Narodno pozorište u Beogradu nastaviće s radom 7. decembra, nakon dva meseca koliko je bilo zatvoreno zbog radova na bezbednosnim merama i protivpožarnoj zaštiti. Pozorište je objavilo decembarski repertoar, koji će početi izvođenjem opere "Rigoleto", dan kasnije drame "Velika drama", a potom 11. i 12. decembra baleta "Krcko Oraščić".

velika-drama-foto-narodno-pozoriste-u-beogradu.jpg
Velika drama Foto: Narodno pozorište u Beogradu

Prodaja karata počela je u petak, 28. novembra, putem onlajn prodaje, kao i na blagajni nacionalnog teatra radnim danima i subotom od 15 do 19 časova.


Narodno pozorište u Beogradu zatvoreno je 3. oktobra zbog, kako su tada naveli zajedno s Ministarstvom kulture, primene bezbednosnih mera protivpožarne zaštite, a repertoar je otkazan i premešten u druge ustanove kulture u gradu.

Kurir.rs/ Beta

Narodno pozoriste.jpg
Narodno pozorište u Beogradu
Bal pod maskama-9 copy.jpg
np-zgrada-dan-001.jpg

