Slušaj vest

Narodno pozorište u Beogradu nastaviće s radom 7. decembra, nakon dva meseca koliko je bilo zatvoreno zbog radova na bezbednosnim merama i protivpožarnoj zaštiti. Pozorište je objavilo decembarski repertoar, koji će početi izvođenjem opere "Rigoleto", dan kasnije drame "Velika drama", a potom 11. i 12. decembra baleta "Krcko Oraščić".

Velika drama Foto: Narodno pozorište u Beogradu

Prodaja karata počela je u petak, 28. novembra, putem onlajn prodaje, kao i na blagajni nacionalnog teatra radnim danima i subotom od 15 do 19 časova.



Narodno pozorište u Beogradu zatvoreno je 3. oktobra zbog, kako su tada naveli zajedno s Ministarstvom kulture, primene bezbednosnih mera protivpožarne zaštite, a repertoar je otkazan i premešten u druge ustanove kulture u gradu.

Kurir.rs/ Beta