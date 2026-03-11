Slušaj vest

Dragan Gaga Nikolić je važio za predstavnika beogradskog šarma, šmekera sa karakterom gospodina, nacionalnu klasu i legendu srpskog glumišta. Stiče se utisak da i dalje tragom "šarmera za sva vremena" dišu beogradske ulice oko Kalenića, na Čuburi i Crvenom krstu, gde je odrastao i živeo, ali i prolazi i kroz kafane u centru i Nikolićevo matično pozorište Atelje 212

Dragan Nikolić Foto: Dado Đilas

Neodoljivi šarmer

O Gagi Nikoliću kao da se sve znalo, pa, ipak, uvek ga iznova otkrivamo kao velikog glumca, ali još intrigantnijeg čoveka. U intervjuu koji je dao za magazin Huper glumac je govorio o svom vaspitanju, ali i neodoljivom šarmu kojim je plenio.

- Nisam bio strogo vaspitavan. Nikada me niko nije terorisao i nisam dobijao batine. Bio sam lukav i umeo da svaku situaciju prevedem na neke druge, mirnije vode. Još kao mali shvatio sam da mnoge stvari mogu da se postignu šarmom! Ne tvrdim, da sam bio i ostao šarmantan. Šarm je jednostavno deo mašte, lukavosti - rekao je Nikolić u pomenutom intervjuu.

Prvu ulogu dobio je još na studijama, a kako je izgledalo snimanje, rekao je u pomenutom intervjuu.

- Posle druge godine studija dobio sam prvi posao. Imao sam značajnu ulogu u TV drami "Dvesta hiljada za trošak". Taj ruski komad režirao je pokojni Slava Ravasi. Igrali su poznati glumci i ja student! Bilo je to vreme kada još uvek nije postojao magnetoskop i kada se snimalo uživo. Snimi se čitav čin onda se pravi pauza. Ako neko pogreši pred kraj, sve mora ponovo da se snima. Bilo je to veliko opterećenje, ali i moj prvi susret s televizijom - prisetio se glumac.

"Nisam ja slagao"

Popularni Gaga je, kao što je poznato, igrao lik šlager pevača Džimija Barke u ostvarenju poznatog režisera "Kad budem mrtav i beo". Međutim, za taj posao vezuje ga zanimljiva priča i tajna koju je prećutao Pavloviću, koji je nedavno posthumno dobio nagradu Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke.

Dragan Nikolićć Foto: Printscreen Instagram

- Čuvena je ona anegdota kada sam prevario reditelja Žiku Pavlovića rekavši mu kako znam da pevam. Činjenica je da me je pred snimanje pitao da li znam da pevam i ja sam potvrdno odgovorio. Na snimanju se ispostavilo suprotno! Međutim, nije ni gospodin Pavlović bio toliko naivan.

Da je njemu pevanje bilo toliko značajno više bi na tome insistirao. Nisam ja slagao rekavši da znam da pevam. I danas tvrdim da to umem. Verujem u to - objasnio je tada Nikolić.

