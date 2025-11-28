Slušaj vest

U Pozorištu na Terazijama održana je konferencija za novinare povodom 76. sezone pod sloganom SEZONA JUBILEJA kao i povratka na scenu mjuzikla „Fantom iz opere“. Novinare su u prijatnoj atmosferi dočekali glumci Pozorišta na Terazijama koji su glavni akteri predstava čiji će naslovi obeležiti značajne jubileje kao i glavni akteri mjuzikla „Fantom iz opere“.

Foto: Promo

Okupljenim novinarima zvanično su se obratili v.d. direktora Radoslav Marjanović i umetnički direktor Željo Jovanović. Obojica su istakli, kao kuriozitet, da je Pozorište na Terazijama jedini repertoarski muzički teatar u svetu koji sa velikim uspehom dugi niz godina izvodi kako licencirane tako i domaće mjuzikle.

Foto: Vladimir Opsenica

V.d. direktora Radoslav Marjanović takođe je naglasio da sa velikim zadovoljstvom i punim srcem ulazimo ponovo u projekat “Fantom iz Opere” čija nas igranja očekuju 29. i 30. novembra kao veliki povratak na našu scenu. Dodao je i da je sezona jubileja, koju karakterišu veliki brojevi, započela jubilarnim 50. izvođenjem mjuzikla “Mister Dolar”.

“Ovaj jubilej je prvi u nizu velikih brojeva u novoj sezoni. Predstave koje će u narednom periodu takođe obeležiti svoja jubilarna igranja su “Žene na ivici nervnog sloma “(50), “Zona Zamfirova” (150), “Neki to vole vruće” (150) i “Cigani lete u nebo”(400). Kako da ne budemo ponosni?”

Foto: Vladimir Opsenica

“Neverovatno je da je toliko vremena prošlo od kada sam došla u Pozorište na Terazijama i da su te brojke tako velike. Pitam se i kako je moguće da ovolikim brojem igranja nijedna od predstava ne gubi na značaju a onda shvatam da doba u kome igraš prestavu, činjenica da i ti rasteš i razvijaš se zajedno sa njom, kolege koje te nadahnjuju, publika koja nam se vraća i sa kojom imamo neverovatnu razmenu energije, pokreće predstavu iznova i iznova i omogućava da predstava svakim igranjem dobija neki novi sjaj.”, istakla je prvakinja Pozorišta na Terazijama Ivana Popović Ilijin.

Foto: Vladimir Opsenica