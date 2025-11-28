Slušaj vest

Proslavljeni srpski glumac, scenarista i reditelj Radoš Bajić objavio je na svom Instagram profilu sliku glumca Mirka Babića, čuvenog Dragojla iz serije "Selo gori, a baba se češlja", koji je preminuo 12. novembra 2020. godine. Radoš je u opisu ispod slike uputio molbu gradskim vlastima Kragujevca, da Mirko dobije svoju ulicu u gradu. Objavu prenosimo u celosti:

"Apel gradskim ocima grada Kragujevca: Poštovani, nedavno se navršilo pet godina od kada nas je napustio veličanstveni umetnik, veliki glumac i neponovljivo divan čovek, drug, prijatelj i brat, znameniti Kragujevčanin, Mirko Babić, nezaboravni Dragojlo u TV seriji “Selo gori”, koja se ovih dana ponovo reprizira na RTS-u. Njegov impozantni glumački opus ostaje večna i trajna vrednost u teatarskoj, filmskoj i televizijskoj baštini Kragujevca, Šumadije i celog srpskog roda.

Radoš Bajić Foto: printscreen/youtube/@banjakoviljaca

“Nemo’ da se ljutite”, uvaženi zvaničnici grada Kragujevca, ali vas moram prozvati i podsetiti šta ste obećali na odru velikana, onog kišnog novembra 2020. godine, kada smo se opraštali od dragog Mirkeca, “da će vrlo brzo jedna od najlepših ulica u gradu, kojem je posvetio svoj život - poneti ime Mirka Babića”!? Pet godina je prošlo - ništa se nije desilo.

Zbog toga vas pozivam i molim da ispunite dati zavet. Ovo činim dobronamerno, ne nabijajući vam na nos ni nemar ni amneziju. Naprotiv, rado ću se odazvati pozivu da u danu promocije Ulice Mirka Babića budem u Kragujevcu, da zajedno sa vama, kolegama i poštovaocima lika i dela našeg Mirka, ponovo oživimo sećanje na njega i njegovu izuzetnost.

S poštovanjem,

Radoš Bajić"

