Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković na svečanoj ceremoniji danas u Lebanu dobio je Plaketu za očuvanje kulturne baštine i promociju Lebana kao važnog kulturno-istorijskog centra i tom prilikom istakao da priznanje doživljava kao veliku obavezu da u narednom periodu učini još više za zaštitu i razvoj kulturnih dobara, a posebno za jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Srbiji – Caričin grad.

„Caričin grad je biser Srbije – mesto koje mnogi građani još nisu otkrili, a koje ima potencijal da postane temelj savremenog razvoja Lebana. Uveren sam da ovaj lokalitet može da donese novi zamah čitavom kraju, jer svet danas želi nešto novo, a Caričin grad to svakako jeste“, naglasio je ministar, kome je priznanje uručio predsednik opštine Ivan Bogdanović.

1/17 Vidi galeriju Nikola Selaković dobio Plaketu za očuvanje kulturne baštine i promociju Lebana Foto: Ministarstvo Kulture

Selaković je podsetio da je njegova veza sa Lebanom i Caričinim gradom nastala mnogo pre nego što je došao na mesto ministra kulture, kada je prepoznao potrebu da se jedan od najznačajnijih lokaliteta u Evropi uključi u velike državne planove razvoja.

„Iako je Caričin grad uvršten u trogodišnji kapitalni projekat, do sada je iskorišćeno manje od 25% dostupnih sredstava. Naš zadatak je da stvorimo uslove da se dinamika radova unapredi i da ovaj projekat zaživi punim kapacitetom“, poručio je Selaković i ukazao da je glavni problem u tome što zaštitarska služba ne ide u korak sa onim što je finansijska podrška Ministarstva kulture, Ministarstva finansija i čitave Vlade.

Ministar je naglasio da će Ministarstvo kulture nastaviti da pruža snažnu podršku razvoju Lebana kroz očuvanje i unapređenje Caričinog grada, jer upravo kulturna baština predstavlja šansu za turistički, ekonomski i društveni razvoj opštine.

Ministar kulture danas je boravio i u Bosilegradu, gde je sa predsednikom opštine Vladimirom Zaharijevim razgovarao o aktuelnim projektima i budućim planovima u oblasti kulture.

Ministar je obišao i Dom kulture, u koji je Ministarstvo kulture ove godine uložilo 10 miliona dinara, a kako je najavio, sutra počinju radovi na sanaciji podova, dok će krajem sledeće nedelje otpočeti i montaža potpuno novih sedišta.

On je istakao da je razgovarao sa predstavnicima opštine o daljim potrebama u oblasti kulturne infrastrukture kako bi se napravio zajednički plan za narednu godinu.

„Želimo da, zajedno sa lokalnom samoupravom, ne samo unapredimo infrastrukturu, već i da omogućimo održavanje kvalitetnih kulturnih programa. Kultura mora biti jednako dostupna svima, bez obzira na to da li žive u velikom ili malom gradu – u Vranju, Leskovcu, Nišu ili ovde u Bosilegradu“, poručio je ministar i tokom posete razgovarao i sa predstavnicima Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine, a obišao je i Crkvu Svete Trojice u Izvoru.

Bonus video: