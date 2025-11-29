Slušaj vest

Pobednik 31. Festivala autorskog filma i dobitnik Grand Prix nagrade „Aleksandar Saša Petrović“ je film „Sorella di Clausura“ autorke Ivane Mladenović.

Nagrada za najbolju režiju pripala je Stefanu Đorđeviću za film „Vetre, pričaj sa mnom“, dok je nagradu „Gordan Mihić” za najbolji scenario dobio Simón Mesa Sotoza film „Pesnik“.

Foto: Tanja Drobnjak

U selekciji Hrabri Balkan, nagradu za najbolji film osvojio je „Mirotvorac“ Ivana Ramljaka, dok je nagrada „Veruj u sebe“ za odvažan glas, koju dodeljuje Erste Banka, pripala Dušanu Zoriću i Matiji Gluščeviću za film „Histerični napad smeha“.

Specijalno priznanje festivala dodeljeno je filmu „Otapanje vladara“ Ivana Salatića, a specijalno priznanje u okviru selekcije Hrabri Balkan filmu „Slet 1988“ Marte Popivode.

Foto: Tanja Drobnjak

Jednoglasnom odlukom žirija Udruženja filmskih umetnika Srbije, nagrada „Aleksandar Petković Petko“ za najbolji snimateljski rad dodeljena je snimateljki Virdžini Sent Marten za film „Majka Tereza“ rediteljke Teone Strugar Mitevske. “Njen rad omogućio je da duboko uronimo u svet protagonista – u minimalističkom ambijentu, kroz visoko estetizovan vizuelni izraz koji potvrđuje njeno snažno razumevanje materijala i suštine portreta Majke Tereze”, stoji u obrazloženju nagrade.

Foto: Tanja Drobnjak

Žiri takmičarskog programa Amra Bakšić Čamo, producentkinja, Goran Bogdan, glumac, i Ilja Kržanovski, reditelj – glavnu nagradu je obrazložio rečima: “Za autorsku preciznost i oštru, ironičnu sliku sveta koji se raspada pod teretom apsurda – film koji se usuđuje da govori o ozbiljnim stvarima bez patetike, moralizovanja ili sentimentalnosti”.

U obrazloženju za nagradu za najbolju režiju, dodeljenu Stefanu Đorđeviću, žiri navodi: “Za režiju koja s izuzetnom preciznošću i nežnošću pretvara lično sećanje u univerzalno iskustvo – i odlazi tamo gde većina od nas ne sme: u prostor između sećanja i zaborava, boli i ljubavi”.

Foto: Tanja Drobnjak

Kada je reč o nagradi za najbolji scenario, istaknuto je: “Za scenario koji sa preciznošću modernog klasika i jezikom – često loše – poezije preispituje granice između umetnosti i života, ironije i empatije, pretvarajući priču o neuspehu u duhovitu i dirljivu refleksiju o smislu stvaranja.”

Specijalna nagrada za film “Otapanje vladara” obrazložena je rečima: “Za hrabar i ambiciozan pokušaj reinterpretacije istorije kroz poetski i filozofski filmski jezik, koji otvara prostor za novo promišljanje mita, vlasti i nasleđa.”

Foto: Tanja Drobnjak

Žiri Hrabrog Balkana koji je radio u sastavu Maša Nešković, rediteljka, Dušan Kasalica, reditelj i Andrej Tanasesku, programer i kustos za nagrađeni film “Mirotvorac” je rekao: “U trenutku kada prisustvujemo istoriji koja se ponavlja i iznova se nalazimo u ciklusima mržnje i podela, jedan film se ističe svojom pravovremenom istragom beskompromisne hrabrosti i moralnog idealizma. Rigorozan u slaganju dragocenih, novo-otkrivenih arhiva (i usmenih i vizuelnih), ovaj film balansira između poezije i proceduralnog pristupa, kako bi rekreirao napete događaje koji su doveli do ubistva Josipa Rajhla Kira. Što je još važnije, on ogoljava okolnosti koje su doprinele ovom nedovoljno poznatom istorijskom trenutku - faktore koji odjekuju i 35 godina kasnije”.

Foto: Tanja Drobnjak

U okviru selekcije Hrabri Balkan od prošle godine uspostavljena je nagrada u saradnji sa Erste bankom, pod nazivom #VERUJUSEBE koja se dodeljuje za odvažan glas Hrabrog Balkana.

Nagradu, koja se sastoji od statue i novčanog iznosa, uručila je Aleksandra Kosanović Strižak, direktorka Sektora marketinga i komunikacija Erste Banke koja se prisutnima obratila rečima: “Jedino što smo želeli ove godine, kao jedan od malobrojnih pokrovitelja je, da pošto-poto budemo uz festival - kada mu je teško i kada se bori za opstanak i kada mu je najveći saveznik zapravo publika. Osetili smo da je ova godina možda i prelomna za festival i da je naša podrška istovremeno i jedno veliko hvala onima koji su festival stvorili, znalački gradili i vodili i ove, a i svih proteklih godina, ali i obećanje da ćemo i u godinama koje dolaze biti uz FAF“.

Foto: Tanja Drobnjak

Nagrada „Veruj u sebe“ za odvažan glas u filmskoj umetnosti dodeljena je “zbog smelosti da svoj pogled upute ka likovima od kojih se pogled najčešće sklanja. U isto vreme neočekivan i dosledan u svojoj formi, ovaj film iznova iznenađuje, budeći i nelagodu i zaigranost i radost. Zorić i Gluščević nas sa dirljivom lakoćom, intuitivno sprovodeći ideje u koje veruju, uvode u svet u kome se ranjivost pred našim očima pretvara u prostor slobode”.

Foto: Tanja Drobnjak

Specijalno priznanje u selekciji Hrabri Balkan za film “Slet 1988” Marte Popivode dodeljeno je zbog složenog načina na koji se povezuje intimna priča o telu sa političkom i istorijskom dimenzijom jugosocijalističke modernosti. “Kombinujući dnevnik tinejdžerke, arhivske snimke poslednjeg sleta i pokrete Sonje Vukićević u brutalističkoj sali, film prikazuje kako se nasleđe socijalizma upisuje u telo i svakodnevicu, u trenutku kada su slet i kolektivni ritual već ispražnjeni, depolitizovani i potkopani rastućim nacionalizmom,” navodi se u

obrazloženju.

Foto: Tanja Drobnjak

Nakon uručenja nagrada, festival je zatvoren projekcijom filma “Yugo Florida” reditelja Vladimira Tagića.

FAF na BIS će se održati u subotu i nedelju, 29. i 30. novembra, u mts Dvorani i Dvorani Kulturnog centra Beograda (DKC). Program FAF na BIS se nalazi na linku: https://faf.rs/31-faf-na-bis/

Foto: Tanja Drobnjak

31. Festival autorskog filma podržali su: Potprogram MEDIA programa Kreativne Evrope, Mreža festivala Jadranske regije, Erste Banka, Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji.

