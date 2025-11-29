Slušaj vest

Predstava "Tvoje i moje" Pozorišta "Boško Buha" uspešno je privela kraju petodnevnu turneju po Crnoj Gori. Od 23. do 27. novembra ansambl je, kao i uvek, uživao u izuzetnom gostoprimstvu domaćina i to u tri grada - Kotoru, Herceg Novom i Baru. Tokom ove turneje predstavu je pogledalo više od hiljadu oduševljenih gledalaca, što je još jednom potvrdilo snagu i značaj ovog ostvarenja na regionalnoj pozorišnoj sceni.

"Tvoje i moje" autorski projekat Borisa Liješevića, koji potpisuje i režiju, poetsko je i emotivno pozorišno putovanje kroz uspomene bliskosti i odnose koji nas oblikuju. U predstavi igraju: Katarina Gojković, Boba Latinović, Jelena Trkulja, Stefan Bundalo, Miloš Vlalukin, Lena Bogdanović, Aleksandra Simić, Tijana Čurović / Marija Liješević, Borka Tomović, Teodora Ristovski i Bojana Ordinačev.

"Predstava Tvoje i moje je predstava o našim ličnim sećanjima i ono što bih volela je da se, kada publika izađe posle nje, seti nekih svojih prvih uspomena koje su nekada lepe, nekada tužne ali su nas svakako obeležile", istakla je glumica Borka Tomović dok smo razgovarali pred izvođenje u Kotoru. Od same ideje koja počiva na vraćanju u detinjstvo, preko kreativnog procesa u kojem su glumci zapravo stvarali tekst koji igraju, do realizacije u kojoj se emotivnost i kolektivna igra ispoljavaju u najlepšem vidu predstava "Tvoje i moje" izdvojila se kao najcelosnija.

Jedanaest autentičnih ispovesti u celinu je odlično uklopila dramaturškinja Milena Depolo a sjajna rediteljska rešenja koja između ostalog uključuju i interakciju s publikom dodatni su kvalitet koji ovu predstavu čini specifičnom.

"Kod ove predstave najviše volim ekipu, najviše volim to što smo svi na sceni sve vreme, što slušamo priče jedni od drugih, učestvujemo zajednički u pričama, delimo ta sećanja, zajedno se smejemo, zajedno se rasplačemo, delimo sve te emocije i delimo te divne trenutke sa publikom svi zajedno", podelila je sa nama glumica Lena Bogdanović prisećajući se i svog prvog letovanja u Baru.

Radujemo se što je posle 17. Međunarodnog festivala glumca ZAPLET u Banja Luci, na kome je predstava osvojila čak tri nagrade - nagradu za najbolju predstavu festivala, nagradu za najbolju mladu glumicu koja je pripala Mariji Liješević i nagradu za najbolju predstavu po glasovima publike, i publika u Crnoj Gori imala priliku da pogleda ovaj komad koji svojom neizmernom emocijom uvek ostavi veliki utisak na beogradsku publiku.

Sledeće izvođenje na matičnoj sceni biće 15. decembra.