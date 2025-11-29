Slušaj vest

U Češkom domu u Beogradu 30. novembra biće premijerno izvedena predstava "Antropoid". Reč je o sedmom projektu obnovljenog Češkog pozorišta. Osnovali su ga Ignjat Bajloni, Jovan Valenta i drugi beogradski Česi 1869. godine a prestalo je sa radom 1914. godine. Za to vreme postavilo je čak 115 pozorišnih predstava na češkom i srpskom jeziku.

O čemu je predstava?

Dana 27. maja 1942 u Pragu je izvršen atentat na nacistu Rajnharda Hajdriha. Atentat je pripreman pod tajnim nazivom Antropoid, a izvršili su ga Jozef Gabčik i Jan Kubiš.

Atentatori su se, nakon uspešno izvršenog atentata sklonili u pravoslavni hram Svetih Ćirila i Metodija, kod episkopa Gorazda, koji se zamonašio u manastiru Krušedolu. 760 esesovaca je izvršilo napad na pravoslavnu crkvu i pobilo atentatore, dok su oca Gorazda uhapsili, i posle mučenja streljali. U znak odmazde Nemci su spalili sela Lidice i Ležaki, a meštane pobili.
Sveti Gorazd, inače student Beogradskog teološkog fakulteta, je kanonizovan na jednom od Sinoda SPC nakon Drugog svetskog rata. 

Antropoid češko pozorište
Foto: Privatna arhiva

Češko pozorište je obnovljeno 2017. godine pri Češkoj besedi Beograd, organizaciji Beograđana češkog porekla, zahvaljujući Rastku Jevtoviću, profesoru srpskog jezika i književnosti u Petoj beogradskoj gimnaziji, prenosi RTS.

Ne propustitePolitikaOTVOREN OBNOVLJENI ČEŠKI DOM U BEOGRADU Vučić: "Zeman bio uz nas kada su to samo hrabri smeli, PRAVI PRIJATELJ Srbije" (FOTO)
vucic-zeman.jpg
KulturaRevija dokumentarnih filmova Eho Ji.hlave u Češkom domu
Pod srećnom zvezdom.jpg
KulturaSergej Ćetković spremio predstavu za decu: "Lola, Mila i Zubić Vila" u "Dušku Radoviću"
Sergej Ćetković
KulturaRuski teatar u Beogradu predstavlja Puškina na sceni teatra Vuk: Misteriozni slučaj ruskih umetnika u Beogradu
Predstava Puskin.Slucaji 2, foto Jegor Želtuhov.jpg