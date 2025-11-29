Poziv za naš mali čas istorije: U Češkom domu u Beogradu stiže predstava "Antropoid" o ovom važnom događaju
U Češkom domu u Beogradu 30. novembra biće premijerno izvedena predstava "Antropoid". Reč je o sedmom projektu obnovljenog Češkog pozorišta. Osnovali su ga Ignjat Bajloni, Jovan Valenta i drugi beogradski Česi 1869. godine a prestalo je sa radom 1914. godine. Za to vreme postavilo je čak 115 pozorišnih predstava na češkom i srpskom jeziku.
O čemu je predstava?
Dana 27. maja 1942 u Pragu je izvršen atentat na nacistu Rajnharda Hajdriha. Atentat je pripreman pod tajnim nazivom Antropoid, a izvršili su ga Jozef Gabčik i Jan Kubiš.
Atentatori su se, nakon uspešno izvršenog atentata sklonili u pravoslavni hram Svetih Ćirila i Metodija, kod episkopa Gorazda, koji se zamonašio u manastiru Krušedolu. 760 esesovaca je izvršilo napad na pravoslavnu crkvu i pobilo atentatore, dok su oca Gorazda uhapsili, i posle mučenja streljali. U znak odmazde Nemci su spalili sela Lidice i Ležaki, a meštane pobili.
Sveti Gorazd, inače student Beogradskog teološkog fakulteta, je kanonizovan na jednom od Sinoda SPC nakon Drugog svetskog rata.
Češko pozorište je obnovljeno 2017. godine pri Češkoj besedi Beograd, organizaciji Beograđana češkog porekla, zahvaljujući Rastku Jevtoviću, profesoru srpskog jezika i književnosti u Petoj beogradskoj gimnaziji, prenosi RTS.