Iako je nastala još davne 2007. i prikazivala se čak do 2017. godine, popularnost kultne serije "Selo gori, a baba se češlja" ne jenjava.

Korisnici društvenih mreža neretko polemišu o detaljima i junacima iz serije čija je radnja smeštena u čuveno imaginarno selo Petlovac, a posebno sada, s obzirom na to da se "Selo gori, a baba se češlja" reprizira na Javnom servisu.

Foto: Printscreen/ Reddit

Upravo je trenutno repriziranje serije navelo korisnike društvene mreže Reddit da otvore temu koja je izazvala veliku polemiku.

"Ako su Radašin i Milašin krvno povezani po tome što su njihove babe bile sestre (znači povezani su po ženskoj liniji), kako to da se obojica prezivaju Raković", postavio je pitanje jedan korisnik Reddita, a ispod njegovog pitanja ne prestaju da se nižu komentari.

Neki su izneli sopstvene teorije, a pojedini su nacrtali čitave dijagrame odnosa unutar familije Raković, čiji su članovi i legendarni Radašin i Milašin, "braća po babine linije".

Radoš Bajić rešio misteriju

Odgovor na pitanje svih pitanja dao je upravo Radoš Bajić, koji u seriji tumači lik Radašina Rakovića, dok je Milašina Rakovića igrao pokojni Milorad Mandić Manda.

- Objašnjenje je: Baba je Raković, imala je dva sina Rakovića. Milašin je sin od jednog, a Radašin od drugog. Suštinski, oni su braća od stričeva, ali imaju istu babu - rekao je Radoš Bajić za Kurir, a potom poentirao:

- U običajnom pravu kod Srba to je čest slučaj jer ima i važnu komičnu dimenziju - zaključuje Bajić, koji je inače tvorac serije "Selo gori, a baba se češlja", ali i glavni lik.

"Braća po babine linije" postala film

Koliko je izraz "braća po babine linije" zaživeo u narodu govori i čenjenica da je Radoš Bajić 2016. godine napravio i film koji nosi ovaj naziv.

Milorad Mandić Manda u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Printscreen

Radnja filma "Braća po babine linije" počinje kada glavnim junacima, Radašinu i Milašinu, stiže isto pismo, upućeno svakom ponaosob. Vođeni snom o lepšem životu i rešenju svih problema, oni, shodno instrukcijama koje su dobili u pismu, kreću iz Petlovca na put... I kako to u životu često biva, umesto da stignu do Beograda, gde ih čeka daleki rođak iz Australije, Radašin će zalutati u planinama sa tajanstvenom plavušom, a Milašin će zaglaviti u selu Vranovo, na planini Sokolovica, sa koje puca vidik na Zonu bezbednosti. Na ovom putu će im se pridružiti i ostali radoznali stanovnici Petlovca, koji će se, vođeni različitim ciljevima, u jednom momentu naći na istom mestu, sa istim pitanjem: "Gde su braća po babine linije!?"

