Slušaj vest

Glumac Mirko Babić, koji je ostao upamćen kao Dragojlo u seriji "Selo gori, a baba se češlja", preminuo je pre pet godina, a njegov kolega Radoš Bajić podneo je inicijativu da konačno dobije ulici u svom rodnom Kragujevcu. Odmah je stigla podrška za ovu ideju od ekipe kultne serije Nenada Okanovića i Baneta Tomaševića, ali i barda i njegovog klasića Aljoše Vukovića.

Mirko Babić u seriji Ravna gora Foto: Contrast Studios



- Apel gradskim ocima grada Kragujevca: Poštovani, nedavno se navršilo pet godina od kada nas je napustio veličanstveni umetnik, veliki glumac i neponovljivo divan čovek, drug, prijatelj i brat, znameniti Kragujevčanin, Mirko Babić, nezaboravni Dragojlo u TV seriji "Selo gori", koja se ovih dana ponovo reprizira na RTS. Njegov impozantni glumački opus ostaje večna i trajna vrednost u teatarskoj, filmskoj i televizijskoj baštini Kragujevca, Šumadije i celog srpskog roda. "Nemo' da se ljutite", uvaženi zvaničnici grada Kragujevca, ali vas moram prozvati i podsetiti šta ste obećali na odru velikana, onog kišnog novembra 2020. godine, kada smo se opraštali od dragog Mirkeca, "da će vrlo brzo jedna od najlepših ulica u gradu, kojem je posvetio svoj život - poneti ime Mirka Babića"! Pet godina je prošlo - ništa se nije desilo. Zbog toga vas pozivam i molim da ispunite dati zavet. Ovo činim dobronamerno, ne nabijajući vam na nos ni nemar ni amneziju. Naprotiv, rado ću se odazvati pozivu da u danu promocije Ulice Mirka Babića budem u Kragujevcu, da zajedno sa vama, kolegama i poštovaocima lika i dela našeg Mirka, ponovo oživimo sećanje na njega i njegovu izuzetnost - stoji u objavi Bajića na društvenim mrežama.

Radoš Bajić Foto: Marko Karović



Odmah je stigla i podrška kolega.

- Naš predivni Mirko je to zaslužio - napisao je Branislav Tomašević.

Branislav Tomašević Foto: Sonja Spasić



Pozvali smo za komentar i Aljošu Vučkovića.

- Bilo bi divno. Apsolutna podrška inicijativi mojih kolega - rekao je kratko Vučković.

Foto: Nenad Matović



Iako ga je publika najviše zavolela kao Dragojla u seriji "Selo gori, a baba se češlja", Babić je odigrao brojne uloge tokom svoje glumačke karijere. Prvog dana kada je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu dobio je ponudu Ateljea 212 za angažman. Tražila su ga i druga pozorišta. Odbio je i poručio je tada da se vraća u svoj Kragujevac. Kada smo ga pitali zašto, odgovorio je: "Kada ja budem igrao Kralja Lira, vi ćete u Beogradu još da nosite tacne." I zaista. Mirko je odigrao Kralja Lira. Niko iz te sjajne generacije, među kojima su i Aljoša Vučković, Aleksandar Berček, Feđa Stojanović i još mnogi, nisu dobili tu ulogu.

Foto: Contrast Studios