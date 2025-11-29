Slušaj vest

Glumac Mirko Babić, koji je ostao upamćen kao Dragojlo u seriji "Selo gori, a baba se češlja", preminuo je pre pet godina, a njegov kolega Radoš Bajić podneo je inicijativu da konačno dobije ulici u svom rodnom Kragujevcu. Odmah je stigla podrška za ovu ideju od ekipe kultne serije Nenada Okanovića i Baneta Tomaševića, ali i barda i njegovog klasića Aljoše Vukovića.

Mirko Babić u seriji Ravna gora
Mirko Babić u seriji Ravna gora Foto: Contrast Studios


- Apel gradskim ocima grada Kragujevca: Poštovani, nedavno se navršilo pet godina od kada nas je napustio veličanstveni umetnik, veliki glumac i neponovljivo divan čovek, drug, prijatelj i brat, znameniti Kragujevčanin, Mirko Babić, nezaboravni Dragojlo u TV seriji "Selo gori", koja se ovih dana ponovo reprizira na RTS. Njegov impozantni glumački opus ostaje večna i trajna vrednost u teatarskoj, filmskoj i televizijskoj baštini Kragujevca, Šumadije i celog srpskog roda. "Nemo' da se ljutite", uvaženi zvaničnici grada Kragujevca, ali vas moram prozvati i podsetiti šta ste obećali na odru velikana, onog kišnog novembra 2020. godine, kada smo se opraštali od dragog Mirkeca, "da će vrlo brzo jedna od najlepših ulica u gradu, kojem je posvetio svoj život - poneti ime Mirka Babića"! Pet godina je prošlo - ništa se nije desilo. Zbog toga vas pozivam i molim da ispunite dati zavet. Ovo činim dobronamerno, ne nabijajući vam na nos ni nemar ni amneziju. Naprotiv, rado ću se odazvati pozivu da u danu promocije Ulice Mirka Babića budem u Kragujevcu, da zajedno sa vama, kolegama i poštovaocima lika i dela našeg Mirka, ponovo oživimo sećanje na njega i njegovu izuzetnost - stoji u objavi Bajića na društvenim mrežama.

Radoš Bajić
Radoš Bajić Foto: Marko Karović


Odmah je stigla i podrška kolega.

- Naš predivni Mirko je to zaslužio - napisao je Branislav Tomašević.

Branislav Tomašević.jpg
Branislav Tomašević Foto: Sonja Spasić


Pozvali smo za komentar i Aljošu Vučkovića.

- Bilo bi divno. Apsolutna podrška inicijativi mojih kolega - rekao je kratko Vučković.

dsc-2828.jpg
Foto: Nenad Matović


Iako ga je publika najviše zavolela kao Dragojla u seriji "Selo gori, a baba se češlja", Babić je odigrao brojne uloge tokom svoje glumačke karijere. Prvog dana kada je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu dobio je ponudu Ateljea 212 za angažman. Tražila su ga i druga pozorišta. Odbio je i poručio je tada da se vraća u svoj Kragujevac. Kada smo ga pitali zašto, odgovorio je: "Kada ja budem igrao Kralja Lira, vi ćete u Beogradu još da nosite tacne." I zaista. Mirko je odigrao Kralja Lira. Niko iz te sjajne generacije, među kojima su i Aljoša Vučković, Aleksandar Berček, Feđa Stojanović i još mnogi, nisu dobili tu ulogu.

dragojlo.jpg
Foto: Contrast Studios

Babić je odigrao više od sto uloga u pozorištu, na filmu i televiziji. Dobitnik je preko 20 republičkih i međunarodnih nagrada. Njegov žanrovski opus kretao se od tragedije, komedije, do izuzetnih psiholoških komada, poput "12 gnevnih ljudi", "Noć u kafani Titanik", "Golubnjače", sve do višestruko nagrađivane monodrame "Kad su cvetale tikve", koja je doživela više od 1.000 izvođenja.

Ne propustiteKultura"Nemo' da se ljutite" Radoš Bajić se oglasio posle pet godina od smrti legendarnog Dragojla: Želi da se na ovaj način sačuva od zaborava
Mirko Babić kao Dragojlo
Pop kulturaTRAGEDIJA SERIJE SELO GORI, A BABA SE ČEŠLJA: Još jedan glumac otišao u LEGENDU, a i njih su odnele OPAKE bolesti
collage.jpg
Pop kulturaRADOŠ BAJIĆ ISPRATIO MIRKA BABIĆA U PENZIJU: ’Bem ti sitno žito, mnogo te volimo!
mirko-babic.jpg
Pop kulturaSLAVU JE OSETIO TEK PRED STARE DANE, A ULOGA DRAGOJLA NIJE BILA NAMENJENA NJEMU: Ovako je Mirko Babić govorio o svojoj karijeri
screenshot-5.jpg