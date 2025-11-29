Slušaj vest

Banjalučanin Saša Hajduković stoji kao reditelj iza hit serije "Tvrđava", čije emitovanje je počelo na Radio-televiziji Srbije. Priča koja je smeštena u ratne devedesete u Kninu izazvala veliko interesovanje i reakciju publike i u Srbiji i u Crnoj Gori. Na društvenim mrežama su uglavnom pozitivne kritike.

Saša Hajduković



Hajduković je afirmisani autor i stoji iza hvaljene tzv. banjalučke trilogije "Meso", "Kosti" i "Koža". U razgovoru s medijima nakon novinarske projekcije podelio je svoja očekivanja, izazove tokom snimanja i lični doživljaj rada na projektu, koji, iako mračnog tona, nosi poruku optimizma i nade.



Da li ste iznenađeni prvim reakcijama?

- Publika se smejala, ali je bila i tiha. Dobre su bile reakcije.

Kad će doći suze, smrt i krv?

- Tragedija nije došla brzo. Mi u stvari pratimo sve pred apokalipsu.





Sad se bavite istorijskom pričom...

- Meni su poslali scenario i kad sam ga pročitao, shvatio sam da je ta priča istorijska, ali veoma traumatična. Sa sadašnjošću je na neki način veoma povezana i to je rat koji nam je u pozadini. Nisam imao gde i mogućnost da kažem "ne". To je bila tako tačna priča s raznih strana da sam bio presrećan da se prihvatim posla.

Šta vam dirnulo tu neku žicu?

- Od prve rečenice. Videlo se na papiru da tu postoji puno mesa i života. Scenario sam pročitao u dahu. Za reditelja nema lepšeg zadatka...

Serija Tvrđava



Koja scena vam je bila posebno izazovna?

- Iz poslednje epizode. Svaka je bila teška na svoj način. Možda konačni obračun koji imaju Ognjen Mićović i Ljuba Bandović.

Da li gledamo sve glumce koje ste želeli u seriji?

- Produkcija je bila toliko blagorodna i dobra prema meni da sam po ovom kolektivnom proizvodu stvarno prezahvalan na svakom saradniku.

Saša Hajduković



Koju ulogu ste najteže našli?

- Za Dariju i Luku. Kad su na kasting ušli Ognjen Mićović i Darija Vučko, znao sam da su oni taj par. Dugo je trajalo. Najteže je bilo naći klince koji će moći da se nose u kadru sa iskusnim kolegama i da ti ne primetiš razliku.

Koliko glumaca ste videli?

- Uži izbor je bio od 20 ljudi.

Ognjen Mićović i Darija Vučko na premijeri serije Tvrđava



Da li je pravi trenutak za "Tvrđavu"?

- Nije pitanje trenutka, već priče.

Kako idu pripreme za novu trilogiju "Jeretičke priče", u kojoj je glavni junak Branko Ćopić?

- Nisam siguran da ću to raditi sledeće. Sad imam i neki film koji spremam u Republici Srpskoj. Isto dosta teška tema jer pomerena u četrdesete godine.



Hoćete li raditi neku komediju?

- Ne znam da li sam talentovan za komediju. Ne volim ni da je gledam. Meni je taj način izražavanja stran.

U "Tvrđavi" ima i komedije?

- U svakoj tragediji postoji komedija, u svakoj komediji postoji tragedija.