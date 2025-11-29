"Nisam imao mogućnost da kažem - ne" Reditelj "Tvrđave" otkriva kako je nastala hit serija: "Veoma je traumatična, ali sam od prve rečenice znao..."
Banjalučanin Saša Hajduković stoji kao reditelj iza hit serije "Tvrđava", čije emitovanje je počelo na Radio-televiziji Srbije. Priča koja je smeštena u ratne devedesete u Kninu izazvala veliko interesovanje i reakciju publike i u Srbiji i u Crnoj Gori. Na društvenim mrežama su uglavnom pozitivne kritike.
Hajduković je afirmisani autor i stoji iza hvaljene tzv. banjalučke trilogije "Meso", "Kosti" i "Koža". U razgovoru s medijima nakon novinarske projekcije podelio je svoja očekivanja, izazove tokom snimanja i lični doživljaj rada na projektu, koji, iako mračnog tona, nosi poruku optimizma i nade.
Da li ste iznenađeni prvim reakcijama?
- Publika se smejala, ali je bila i tiha. Dobre su bile reakcije.
Kad će doći suze, smrt i krv?
- Tragedija nije došla brzo. Mi u stvari pratimo sve pred apokalipsu.
Sad se bavite istorijskom pričom...
- Meni su poslali scenario i kad sam ga pročitao, shvatio sam da je ta priča istorijska, ali veoma traumatična. Sa sadašnjošću je na neki način veoma povezana i to je rat koji nam je u pozadini. Nisam imao gde i mogućnost da kažem "ne". To je bila tako tačna priča s raznih strana da sam bio presrećan da se prihvatim posla.
Šta vam dirnulo tu neku žicu?
- Od prve rečenice. Videlo se na papiru da tu postoji puno mesa i života. Scenario sam pročitao u dahu. Za reditelja nema lepšeg zadatka...
Koja scena vam je bila posebno izazovna?
- Iz poslednje epizode. Svaka je bila teška na svoj način. Možda konačni obračun koji imaju Ognjen Mićović i Ljuba Bandović.
Da li gledamo sve glumce koje ste želeli u seriji?
- Produkcija je bila toliko blagorodna i dobra prema meni da sam po ovom kolektivnom proizvodu stvarno prezahvalan na svakom saradniku.
Koju ulogu ste najteže našli?
- Za Dariju i Luku. Kad su na kasting ušli Ognjen Mićović i Darija Vučko, znao sam da su oni taj par. Dugo je trajalo. Najteže je bilo naći klince koji će moći da se nose u kadru sa iskusnim kolegama i da ti ne primetiš razliku.
Koliko glumaca ste videli?
- Uži izbor je bio od 20 ljudi.
Da li je pravi trenutak za "Tvrđavu"?
- Nije pitanje trenutka, već priče.
Kako idu pripreme za novu trilogiju "Jeretičke priče", u kojoj je glavni junak Branko Ćopić?
- Nisam siguran da ću to raditi sledeće. Sad imam i neki film koji spremam u Republici Srpskoj. Isto dosta teška tema jer pomerena u četrdesete godine.
Hoćete li raditi neku komediju?
- Ne znam da li sam talentovan za komediju. Ne volim ni da je gledam. Meni je taj način izražavanja stran.
U "Tvrđavi" ima i komedije?
- U svakoj tragediji postoji komedija, u svakoj komediji postoji tragedija.