Slušaj vest

Emitovanje sedme epizode serije "Tvrđava" biće pomereno, saopštio je RTS u zvaničnoj programskoj šemi za nedelju, 30. novembar.

Foto: aleksandarletic@yahoo.com/Photo Aleksandar Letic

Razlog je košarkaška utakmica između Bosne i Hercegovine i Srbije u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine. Današnju epizodu možete pratiti nakon Dnevnika i nosi naslov "Pad".

Šesta epizoda: "Pad" (subota, 29. novembar, RTS 1, 20.00 č.)



Godina je 1995. Luka je je rastrzan između života u Beogradu, sve većeg broja iskušenja koje se pojavljuju ispred njega i velike brige zbog porodice koja mu je ostala u Kninu. Lukina supruga, Darija, očekuje da se uskoro porodi, a njegov otac je razočaran stanjem koje vlada u njihovom gradu i ima osećaj da su svakim danom sve slabiji i sve više prepušteni propasti...

Darija Vučko i Ognjen Mićović Foto: Aleksandar Letić / Promo

Sedma epizoda: “Tišina“ (nedelja, 30. novembar, RTS 1, 21.55 č.)



Pored brojnih obaveza i problema koje Luka ima ne bi li preživeo u Beogradu, život mu se dodatno komplikuje i na privatnom planu, sa Sandrom, ali i sa Petrom koji ne može da se kontroliše…

1/8 Vidi galeriju Miodrag Radonjić u seriji "Tvrđava" tumači lik misterioznog Komandanta Foto: Aleksandar Letic/aleksandarletic@yahoo.com, Aleksandar Letić / Promo



Reditelj serije je Saša Hajduković, a kao scenaristi potpisani su Mirko Stojković i Goran Starčević. Glavne uloge igraju Ognjen Mićović, Darija Vučko, Ljubomir Bandović, Nikola Pejaković, Jovo Maksić, Nikolina Friganović, Slaviša Čurović. Pored njih, uloge tumače i Miki Manojlović, Nebojša Dugalić, Miodrag Radonjić, Jovan Jovanović, Jana Bjelica, Marko Todorović i mnogi drugi.