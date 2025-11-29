Slušaj vest

U knjižare širom Srbije konačno je stigla monografija "Žarko Laušević" u izdanju izdavačke kuće "Hipatia" i uz pomoć Filmskog centra Srbije. Knjiga okuplja svedočanstva pedeset saradnika, kolega i deset prijatelja čuvenog glumca. Na predstavljanju i promociji u Beogradu o Žarku je govorio Raša Andrić, koji se prisetio njihove saradnje na snimanju filma "Leto kad sam naučila da letim".

Foto: Petar Aleksić



Reditelj je otkrio da je glumca znao samo šest dana kad su na Hrvaru radili ekranizaciju romana za decu Jasminke Petrović, i misli da je i to dovoljno!

- Imao sam ogromnu tremu, jer obično radim s ljudima koje već poznajem, a i treba da mu ponudim malu ulogu sa, recimo, sedam replika. On je pročitao scenario i rekao mi da je, razmišljajući o liku, shvatio da treba jedno dve ili tri replike da se izbace, jer je čovek koga treba da glumi opterećen svojom prošlošću i ne govori mnogo. To je božanstvena stvar jer se glumci obično, ne svi, bore za što više replika, a on je pogodio suštinu - ispričao je Andrić.

Predstavljena monografija Žarko Laušević

1/19 Vidi galeriju Predstavljena monografija Žarko Laušević Foto: Boba Nikolić



Uloge u filmu "Leto kada sam naučila da letim", pored Lauševića, tumače Klara Hrvanović, Olga Odanović, Snježana Sinovčić, Luka Bajto i Ema Kereta Rogić. Prema knjizi Jasminke Petrović, scenario je napisala Ljubica Luković, a producenti su Maja Popović Milojević i Milan Stojanović iz beogradske kuće "Sense Production". Film je koprodukcija Srbije, Hrvatske, Bugarske i Slovačke, kao i programa Kreativna Evropa MEDIA i fonda Saveta Evrope Eurimages.

Foto: Promo/Sense Production



Žarko je napravio još jednu stvar koju će Andrić dugo pamtiti:

- Druga divna stvar je da je svoj slobodan dan posvetio radu s mladom koleginicom koja je igrala njegovu unuku. Ona je bila nesigurna, pa je radio i moj posao. Imao sam sreću da jednog popodneva plivam s njim u moru, i kad si na nultoj nadmorskoj visini, kad plutaš, jednak si sa svima i to je dobar ugođaj. Nadam se da sam mu se barem malo zahvalio odnevši mu domaću, zdravu supu moje supruge Lidije kad je imao koronu.

Monografija o velikom glumcu je u prodaji u Vulkanu, Laguni, Delfi knjižarama i Službenom glasniku.