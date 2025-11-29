Otkriveno šta je Laušević napravio na snimanju kultnog filma: To je božanstvena stvar...
U knjižare širom Srbije konačno je stigla monografija "Žarko Laušević" u izdanju izdavačke kuće "Hipatia" i uz pomoć Filmskog centra Srbije. Knjiga okuplja svedočanstva pedeset saradnika, kolega i deset prijatelja čuvenog glumca. Na predstavljanju i promociji u Beogradu o Žarku je govorio Raša Andrić, koji se prisetio njihove saradnje na snimanju filma "Leto kad sam naučila da letim".
Reditelj je otkrio da je glumca znao samo šest dana kad su na Hrvaru radili ekranizaciju romana za decu Jasminke Petrović, i misli da je i to dovoljno!
- Imao sam ogromnu tremu, jer obično radim s ljudima koje već poznajem, a i treba da mu ponudim malu ulogu sa, recimo, sedam replika. On je pročitao scenario i rekao mi da je, razmišljajući o liku, shvatio da treba jedno dve ili tri replike da se izbace, jer je čovek koga treba da glumi opterećen svojom prošlošću i ne govori mnogo. To je božanstvena stvar jer se glumci obično, ne svi, bore za što više replika, a on je pogodio suštinu - ispričao je Andrić.
Predstavljena monografija Žarko Laušević
Uloge u filmu "Leto kada sam naučila da letim", pored Lauševića, tumače Klara Hrvanović, Olga Odanović, Snježana Sinovčić, Luka Bajto i Ema Kereta Rogić. Prema knjizi Jasminke Petrović, scenario je napisala Ljubica Luković, a producenti su Maja Popović Milojević i Milan Stojanović iz beogradske kuće "Sense Production". Film je koprodukcija Srbije, Hrvatske, Bugarske i Slovačke, kao i programa Kreativna Evropa MEDIA i fonda Saveta Evrope Eurimages.
Žarko je napravio još jednu stvar koju će Andrić dugo pamtiti:
- Druga divna stvar je da je svoj slobodan dan posvetio radu s mladom koleginicom koja je igrala njegovu unuku. Ona je bila nesigurna, pa je radio i moj posao. Imao sam sreću da jednog popodneva plivam s njim u moru, i kad si na nultoj nadmorskoj visini, kad plutaš, jednak si sa svima i to je dobar ugođaj. Nadam se da sam mu se barem malo zahvalio odnevši mu domaću, zdravu supu moje supruge Lidije kad je imao koronu.
Monografija o velikom glumcu je u prodaji u Vulkanu, Laguni, Delfi knjižarama i Službenom glasniku.