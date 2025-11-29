Slušaj vest

Poznati dramski pisac Sir Tom Stopard, dobitnik Oskara i Zlatnog globusa za scenario filma "Shakespeare in Love", preminuo je u 88. godini.

Stopard je mirno preminuo u svom domu u Dorsetu, okružen porodicom. U saopštenju agencije United Agents stoji:

Sir Tom Stoppard
Sir Tom Stopard Foto: Evening Standard / Eyevine / Profimedia

„Duboko nas je pogodila vest da je naš voljeni klijent i prijatelj, Tom Stoppard, mirno preminuo kod kuće u Dorsetu, okružen svojom porodicom. Pamtićemo ga po njegovim delima, po njihovom briljantnom i humanom duhu, po njegovom duhu, duhovitosti, velikodušnosti i dubokoj ljubavi prema engleskom jeziku. Bilo je pravo zadovoljstvo raditi sa Tomom i poznavati ga", piše u saopštenju.

