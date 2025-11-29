„Duboko nas je pogodila vest da je naš voljeni klijent i prijatelj, Tom Stoppard, mirno preminuo kod kuće u Dorsetu, okružen svojom porodicom. Pamtićemo ga po njegovim delima, po njihovom briljantnom i humanom duhu, po njegovom duhu, duhovitosti, velikodušnosti i dubokoj ljubavi prema engleskom jeziku. Bilo je pravo zadovoljstvo raditi sa Tomom i poznavati ga", piše u saopštenju.