Slušaj vest

Vladan Holec sedamdesetih godina bio je miljenik publike, a posebno nežnijeg pola. Na malim ekranima pojavio se 1974. godine u kultnoj seriji Otpisani kao Mile i odmah osvojio srca gledalaca. Pored te uloge, publika ga je pratila i u ostvarenjima kao što su Valter brani Sarajevo i Crvena zemlja iz 1975. godine, a poslednji put pred kamerama pojavio se u seriji Sudbine 1978. godine.

Vladan Holec u seriji Otpisani Foto: Printscreen/Youtube

Misteriočno povlačenje sa scene

Na vrhuncu karijere, Vladan Holec misteriozno nestaje s filmske scene. Domaća javnost za njega čuje tek 2004. godine, kada je objavljeno da je preminuo 4. novembra u Los Anđelesu. Njegov život i razlozi preseljenja u Ameriku, kao i napuštanje glumačke karijere, ostali su nepoznati. Pretpostavlja se da je osamdesetih godina otišao „preko bare“, ali čime se tamo bavio – da li je pokrenuo privatni biznis ili samo preživljavao, verovatno nikada nećemo saznati.

Prezime koje skriva tajnu

Na početku karijere navođen je kao Vladan Milašinović, da bi kasnije mediji počeli da ga predstavljaju prezimenom Holec. Prema nekim tvrdnjama, prezime je uzeo po majci Jolandi Holec, a pisalo se i da je imao sestru Azaru. Nije poznato da li je ostavio porodicu, a informacije o njegovom privatnom životu ostale su gotovo potpuno misteriozne.

Foto: Printscreen/Youtube

Retke fotografije kasnijih godina

Na jednom Fejsbuk profilu koji objavljuje stare filmske zvezde kruži fotografija za koju se tvrdi da prikazuje Vladana Holca u kasnijim godinama. Međutim, nema zvanične potvrde da je to zaista čuveni Mile iz Otpisanih.

Život prepun misterije

Opis fotografije sa profila glumca sažima sve nepoznanice:

„Vladan Holec rođen je 1947. u Kraljevu, umro je 2004. u Los Anđelesu i sve između je većinski pokriveno misterijom kao Zemlja vodom. Kopneni delovi, iliti nemisteriozni u ovom slučaju, tiču se samo glumačke karijere u SFRJ.“