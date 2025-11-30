Slušaj vest

U galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarcabiće biće u utorak, 2. decembra, u 19 časova, otvorena samostalna izložba "Izvor" umetnice Biljane Mišić. Postavka će biti dostupna publici od 2. do 13. decembra. Nakon uspeha u Americi Biljana se vraća u Srbiju.

Foto: Ustupljena fotografija

Većina slika koje će biti prikazane na izložbi rađena je tehnikom papir na platnu, dok su pojedini radovi nastali kombinovanom tehnikom. Sve slike odlikuje rustična, freskolika tekstura koja ponekad poprima gotovo skulpturalni karakter. U kompozicijama se prepliću suprotstavljeni simboli i fragmenti otkinuti iz stvarnosti, povezujući ono što racionalni um često smatra nespojivim.

Integrisanjem mita i istorije, drevnog i savremenog, prirodnih tvorevina i ljudskih objektivacija, religioznosti i filozofskih ideja, Biljana miri čoveka sa božanskim, a privid sa istinom. Raznovrsni motivi, preuzeti iz prirode i kulture, reorganizuju se u prizore koji poriču svaku hijerarhiju: natprirodna, ljudska i životinjska bića pojavljuju se zajedno, ravnopravna u potrazi za smislom. Svaka kompozicija predstavlja zapis susreta sa „Izvorom” – trenutka u kojem nevidljivo postaje vidljivo, a večnost se pretače u stvaralačku silu.

Foto: Dušan Reljin

Biljana Mišić (Kruševac) diplomirala je glumu na Fakultetu umetnosti Priština u Zvečanu i završila master studije slikarstva na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Član je UDUS i ULUS.

Oskarovac Džon Vojt Foto: Privatna Arhiva

Izlagala je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama, pretežno u Sjedinjenim Američkim Državama. Njeni radovi nalaze se u stalnoj postavci hotela Petit Ermitage u Zapadnom Holivudu, kao i u brojnim privatnim kolekcijama širom sveta. Među kolekcionarima su glumac i Oskarovac Džon Vojt, osnivač Marvel Studios-a i filmski producent Dejvid Majsel, kao i mnogi vodeći preduzetnici, uključujući Konrada Bergstroma.

1/7 Vidi galeriju Biljana Mišić Foto: Selma Starfinger, Dušan Reljin

Učestvovala je na događajima kao što su Bombay Beach Biennale u Kaliforniji i Monte Carlo Gala, aukcija koja se tradicionalno održava pod pokroviteljstvom princa Alberta II od Monaka. Biljana živi i stvara između SAD, Srbije i Crne Gore posvećena najvišem redu kreativnog puta: LJUBAVI.