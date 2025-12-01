"Evo, Mićo, učim rak da puši" Bata Stojković se poslednju predstavu odigrao s jednim plućnim krilom, Duško Kovačević ga bukvalno doneo u pozorište
Glumački velikan Danilo Bata Stojković preminuo je u 67. godini 16. marta 2002. godine nakon borbe sa teškom bolešću, ali je do poslednjeg dana ostao optimista i borac.
Njegov čuveni duh nije gasio čak ni rak, a dok je ležao u bolnici, često ga je telefonom zvao njegov kolega Branimir Brstina, koji je od Bate uvek dobijao duhovite odgovore o svom trenutnom zdravstvenom stanju.
- Mićo, dobro sam. Evo, učim rak da puši - govorio bi mu Bata.
Mnogi čuvenog glumca pamte kao Petrovog oca u filmu "Varljivo leto '68" ili Lakija Topalovića iz ostvarenja "Maratonci trče počasni krug".
Bata je svojim radom i ulogama postao sinonim za glumca, a njegove uloge stoje u samom vrhu domaće kinematografije i pozorišta.
Mesecima pred smrt prošao je seriju teških operacija, imao je zapušen krvni sud, bajpas, oštećen nerv, gangrenu. Četiri meseci posle operacije ponovo je stao na noge, a posle mesec dana igrao "Profesionalca" na sceni, ponašajući se kao da nema nikakav problem.
Danilo je doslovno iz bolnice dolazio na posao. Poslednjih dana ni o čemu nije želeo da razgovara osim o fudbalu i pozorištu.
Kako je Batin kolega Milan Caci Mihajlović jednom rekao, na 300. izvođenje "Korešpodencije" Duško Kovačević ga bukvalno doneo na predstavu.
- Odigrao je u dahu, ali sa jednim plućnim krilom - rekao je Mihajlović
Iako je bio inteligentan, Bata je odbijao da uči, te je ponavljao razred kada je imao 14 godina, odnosno u doba kada je napravio prve glumačke korake. Buntovnički duh je Bata zadržao celog života, te je bio veliki boem, a malo ko zna da je stub njegovog života i najveći oslonac bila supruga Olga.
Njegova supruga Olga Stojković otkrila je da joj je Bata pred kraj života rekao da ne želi nikakve počasti. Danilo ju je upoznao u pozorištu, a tek nakon tri decenije su se venčali, i to u tajnosti.
- Ni slučajno nemoj da ti se dogodi da me staviš tamo - rekao je glumac misleći na Aleju zaslužnih građana.
Olga i Bata nisu imali dece, ali su brinuli o jednoj devojci.
- Iako nismo imali svoju, brinuli smo se o mnogo tuđe dece. Naša štićenica je Radmila Pavlović, ćerka njegovih najboljih prijatelja. Nije živela kod nas, ali smo veoma brinuli o njoj - ispričala je Olga.
Stojković je odrastao u beogradskom naselju Čubura i važio je za jednog od poslednjih gradskih boema. Osim gore navedenih filmova, poznat je i po ulozi u filmu "Balkanski špijun", "Profesionalac" ali i u "Nacionalnoj klasi".
Uspomenu na velikog glumca i danas čuva Zvezdara teatar. U holu pozorišta nalaze se Batine fotografije, a Velika scena nosi ime Scena Danilo Bata Stojković od 2011. godine.
(Kurir.rs/ Informer)
