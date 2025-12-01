Slušaj vest

Glumački velikan Danilo Bata Stojković preminuo je u 67. godini 16. marta 2002. godine nakon borbe sa teškom bolešću, ali je do poslednjeg dana ostao optimista i borac.

Njegov čuveni duh nije gasio čak ni rak, a dok je ležao u bolnici, često ga je telefonom zvao njegov kolega Branimir Brstina, koji je od Bate uvek dobijao duhovite odgovore o svom trenutnom zdravstvenom stanju.

U galeriji pogledajte neke od kadrova iz kultnih filmova u kojima je glumio Danilo Bata Stojković:

1/15 Vidi galeriju Bata Stojković u različitim ulogama Foto: printscreen/youtube/ Centar film, Promo

- Mićo, dobro sam. Evo, učim rak da puši - govorio bi mu Bata.

Mnogi čuvenog glumca pamte kao Petrovog oca u filmu "Varljivo leto '68" ili Lakija Topalovića iz ostvarenja "Maratonci trče počasni krug".

Bata je svojim radom i ulogama postao sinonim za glumca, a njegove uloge stoje u samom vrhu domaće kinematografije i pozorišta.

Eva Ras i Danilo Bata Stojković u filmu Ima Ljubavi nema ljubavi Foto: Printscreen

Mesecima pred smrt prošao je seriju teških operacija, imao je zapušen krvni sud, bajpas, oštećen nerv, gangrenu. Četiri meseci posle operacije ponovo je stao na noge, a posle mesec dana igrao "Profesionalca" na sceni, ponašajući se kao da nema nikakav problem.

Danilo je doslovno iz bolnice dolazio na posao. Poslednjih dana ni o čemu nije želeo da razgovara osim o fudbalu i pozorištu.

Kako je Batin kolega Milan Caci Mihajlović jednom rekao, na 300. izvođenje "Korešpodencije" Duško Kovačević ga bukvalno doneo na predstavu.

U galeriji pogledajte kako izgleda spomen-soba Danila Bate Stojkovića u Vrnjačkoj Banji:

1/5 Vidi galeriju Spomen-soba Danila Bate Stojkovića Foto: Turistčka organizacija Vrnjačke Banje

- Odigrao je u dahu, ali sa jednim plućnim krilom - rekao je Mihajlović

Iako je bio inteligentan, Bata je odbijao da uči, te je ponavljao razred kada je imao 14 godina, odnosno u doba kada je napravio prve glumačke korake. Buntovnički duh je Bata zadržao celog života, te je bio veliki boem, a malo ko zna da je stub njegovog života i najveći oslonac bila supruga Olga.

Njegova supruga Olga Stojković otkrila je da joj je Bata pred kraj života rekao da ne želi nikakve počasti. Danilo ju je upoznao u pozorištu, a tek nakon tri decenije su se venčali, i to u tajnosti.

Olga Stojković, supruga Danila Bate Stojkovića Foto: Zorana Jevtić

Olga i Bata nisu imali dece, ali su brinuli o jednoj devojci.

- Iako nismo imali svoju, brinuli smo se o mnogo tuđe dece. Naša štićenica je Radmila Pavlović, ćerka njegovih najboljih prijatelja. Nije živela kod nas, ali smo veoma brinuli o njoj - ispričala je Olga.

Danilo Bata Stojković i Olga Stojković venčali su se u tajnosti Foto: Screenshot

Stojković je odrastao u beogradskom naselju Čubura i važio je za jednog od poslednjih gradskih boema. Osim gore navedenih filmova, poznat je i po ulozi u filmu "Balkanski špijun", "Profesionalac" ali i u "Nacionalnoj klasi".

Uspomenu na velikog glumca i danas čuva Zvezdara teatar. U holu pozorišta nalaze se Batine fotografije, a Velika scena nosi ime Scena Danilo Bata Stojković od 2011. godine.

(Kurir.rs/ Informer)

Video: Nenad Okanović ispričao dirljivu anegdotu s Mandom