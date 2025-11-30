Slušaj vest

Na svetskom prvenstvu u baletu u organizaciji Međunarodne plesne organizacija (IDO), koje je održano u belgijskom gradu De Paneu 28. i 29. novembra, Sofija Milisavljević srpska predstavnica osvojila je srbrnu medalju na ovom prestižnom takmičenju.

Sofija se plesom bavi od svoje četvrte godine, učenica je šestog razreda Osnovne škole Milena Pavlović Barili i trećeg razreda Osnovne baletske škole Lujo Davičo.

IMG_2139.JPG
Foto: Privatna arhiva

Član je Plesnog kluba RIS i Kompanije Balet mladih. Mlada takmičarka Sofija, nastupila je u kategoriji devojčica u solo baletu. Pred žirijem i publikom je izvela varijaciju iz baleta „La fille mal gardée“.

Za nastup koji je srpskom baletu doneo veliko priznanje zaslužni su i njeni pedagozi Milica Bezmarević, Tamara Popović i Lea Abinun.

