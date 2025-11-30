Slušaj vest

Sve popularniji kanadski rok bend Three Days Grace, poznat po tome što njegove pesme imaju preko dve milijarde strimova na digitalnim platformama, konačno je posetio Beograd u okviru svoje evropske turneje.

Ulaznice za ovaj koncert planule su za pet dana nakon puštanja u prodaju, pa su juče na crnom tržištu dostigle vrtoglavu cifru od 300 Eura po ulaznici ne znamo kako su tapkaroši na kraju prošli, ali je Hangar bio krcat fanovima koji su došli u

Beograd sa svih strana iz Bugarske, Rumunije, Hrvatske i Makedonije.

Foto: Foto: Nemanja Đorđević

Three Days Grace su komotno mogli da napune duplo veći prostor, no tu se ruski organizator susreo sa najvećom boljkom naše koncertne industrije – nedostatkom adekvatnih zatvorenih prostora i hala za ovakve vrste nastupa.

Specijalni gost 3DG bila je losanđeleska grupa Badflower, predvođena harizmatičnim pevačem/gitaristom Džošom Kacom. Krhki plavušan je, iz poštovanja prema našoj publici, obukao majicu s likom Nikole Tesle i tokom numera naglašavao koliko mu je

drago što nastupa u Beogradu. Već od prve pesme „Drop Dead“, Kac je potvrdio staru poslovicu da se „otrov čuva u malim bočicama“ – energičan, beskompromisan i u stalnoj interakciji s publikom, pokazao je da je rođeni frontmen, koji je na najbolji

način iskoristio dato vreme pred nastup većeg benda.

Foto: Foto: Nemanja Đorđević

Basista Aleks Espiritu ga je pratio u stopu scenskim pokretima, neodoljivo podsećajući na mešavinu Sleša i Fila Lajnota.

Numerama „Don’t Hate Me“, „Number 1“ i „Stalker“ idealno su zagrejali publiku za zvezde večeri – Three Days Grace.

Svako ko iole poznaje 3DG karijeru, zna da je ključni momenat za veliku popularnost benda povratak bivšeg pevača Adama Gontjea. Da podsetimo – Adam, osnivač grupe, snimio je četiri albuma sa Three Days Grace i napustio ih 2013-e godine.

Foto: Foto: Nemanja Đorđević

Umesto njega, ulogu frontmena preuzeo je Met Volst, mlađi brat basiste Breda. Koliko god da se trudio, nije uspeo da nadmaši Adama, pa su Grace napravili mudru odluku i pozvali Gontjea da im se vrati. Ipak, odlučili su da zadrže i Meta i od 2024-e

bend nastupa kao kvintet, sa dva pevača. Ono što je najzanimljivije u njihovom nastupu je da se Adam i Met savršeno

nadopunjuju – ni u jednom trenutku nijedan od njih nije suvišan i tačno se zna ko peva koje numere – neverovatno kompatibilni, na momente podsećaju na originalnu postavu Linkin’ Parka, dok rifovima i ritam sekcijom vuku na Korn i Deftones.

Set lista je mudro sastavljena od samih hitova, no najveće ovacije doživela je „I Hate Everything About You“, koja ima preko milijardu strimova na digitalnoj platformi Spotify. Horskim pevanjem i oduševljenim reakcijama pozdravljene su i „Animal I Have Become“, „Break“ i „Never Too Late“, dok je Gontje pokazao svoju vokalnu superiornost izvevši akustičnu verziju čuvenog Radiohead hita „Creep“. Čvrsta ritam sekcija Bred/Sanderson tutnjala je poput lokomotive, a najintrovertniji član ovog benda, gitarista Beri Stok, bradom nas je podsetio na Bilija Gibonsa (ZZ Top).

Foto: Foto: Nemanja Đorđević

Three Days Grace su sinoć izveli 19 numera, bez izlaska na bis – pomalo neobična koncepcija za današnje standarde, no stekli smo utisak da nisu želeli da koketiraju sa fanovima i dozvole da energija padne silaskom sa bine – odsvirali su sve što se od

njih očekivalo, pokazavši zašto su jedan od najtraženijih svetskih rock bendova.

Publika se uglavnom sastojala od predstavnika mlađe generacije, srećne što mogu uživo da gledaju svoje idole na vrhuncu karijere. Stoga je sve raznovrsnijom i aktuelnom koncertnom ponudom, Beograd još jednom dokazao da je u rangu sa

velikim evropskim metropolama.