Slušaj vest

Članovi legendarne grupe Lajbah posetili su Manastir Jasenovac i tom prilikom susreli se sa vladikom pakračkim i jasenovačkim Jovanom (Ćulibrkom).

Susret se desio nakon što je bend održao koncert u Jajcu pod nazivom „Četvrto zasedanje AVNOJ-a“, za koji su simbolično izabrali 29.novembar, Dana Republike, koji se nekada kao državni praznik proslavljao u bivšoj Jugoslaviji.

U povratku su svratili kod svog starog prijatelja, vladike Jovana, sa kojim su proveli nekoliko sati u prijatnom razgovoru.

"Upoznali su se sa našim radom, a razgovarali smo i o budućoj saradnji, jer su izrazili želju da jedan od njihovih sledećih projekata bude posvećen upravo Jasenovcu. Nismo razgovarali o detaljima, ali o tom potombiće prilike. Inače, vredi pomenuti da je njihov saradnik, režiser Dragan Živadinov, darovao manastirskoj i eparhijskoj biblioteci na stotine knjiga" kaže za Serbian Times vladika Jovan.

Na odlasku članovi benda su poručili da će se uskoro ponovo vratiti u manastir Jasenovac.

Vladika Jovan, veliki poštovalac i poznavalac moderne kulture, u prethodnom periodu organizovao je u svojoj eparhiji nekoliko zanimljivih i značajnih događaja, od kojih je poslednji bio gostovanje i koncert američke rokenrol zvezde Blejna Rejningera, vođa legendarnog benda Taksidomun (Tuxedomoon).

(Kurir.rs/SerbianTimes)