U popularnoj drami „Tvrđava“, koja se svakog vikenda prikazuje na RTS-u, Predrag Miki Manojlović tumači intrigantnog Sredoja Kuča, uticajnog načelnika Državne bezbednosti SRJ. Iako serija koristi izmišljene likove, gledaocima je teško da ne primete jasnu inspiraciju stvarnim akterima iz devedesetih godina, među kojima se posebno izdvaja Jovica Stanišić.

„Tvrđava“, delo scenariste Mirka Stojkovića i reditelja Saše Hajdukovića, vodi publiku u haotičnu atmosferu raspada Jugoslavije. Serija prikazuje period kada je život u Srbiji postao svakodnevna borba između političkih pritisaka, uličnih potresa i pokušaja običnih ljudi da ostanu moralno uspravni.

Miki Manojlović u seriji Tvrđava Foto: Printscreen/RTS

Fikcija koja ne beži od stvarnosti

Iako je zvanično reč o dramskoj fikciji, uloga pojedinih likova nedvosmisleno podseća na dobro poznate figure iz novije istorije. Tako, na primer, lik Komandanta, koga igra Miodrag Radonjić, nosi jasne paralele sa Miloradom Ulemekom Legijom, nekadašnjim komandantom Jedinice za specijalne operacije (JSO).

Slično tome, Manojlovićev Sredoje Kuč od prvog pojavljivanja privlači pažnju gledalaca. Njegova suzdržana hladnoća, politička moć i senka uticaja neodoljivo podsećaju na Jovicu Stanišića, bivšeg šefa Službe državne bezbednosti.

Ko je bio stvarni „čovek iz senke“?

Jovica Stanišić Foto: Martijn Beekman / AFP / Profimedia

Jovica Stanišić ostao je upamćen kao jedan od najbližih saradnika Slobodana Miloševića i čovek koji je imao značajnu ulogu u oblikovanju bezbednosnih struktura Srbije tokom ratnih godina. Bio je poznat po ogromnom uticaju ne samo u Srbiji, već i u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj.

Na čelu Državne bezbednosti nalazio se od 1991. do 1998. godine, a smenjen je nakon žestokog sukoba sa Miloševićem. Njegovo mesto tada preuzima Rade Marković.

Kuda ide lik Sredoja Kuča?

Miki Manojlović u seriji Tvrđava kao Sredoje Kuč Foto: Printscreen/RTS

Kako će se lik Sredoja Kuča razvijati u narednim epizodama i kakvu će ulogu odigrati u političkim igrama koje dominiraju „Tvrđavom“, ostaje da se vidi. Ako je suditi po dosadašnjem Manojlovićevom nastupu, čeka nas još mnogo napetih scena i slojevitih karakternih preokreta.

