Slušaj vest

U bioskopu Cine Grand Rakovica u Beogradu proslavljen je 100.000 gledalac aktuelnog domaćeg filma "Hajduk u Beogradu" reditelja Milana Todorovića, koji je za samo manje od 20 dana prikazivanja u bioskopima postigao izuzetnu, jubilarnu posećenost, svrstavši se time na posebnu listu uspešnih domaćih naslova.

Jučerašnja atmosfera, sa tri pune projekcije ukazuje da ogromna pažnja za filmom ne jenjava, a prisustvo dela ekipe filma, među kojima mladi glumci Todor Jovanović, Vera Ćetković, Andrej Kostjukov, ali i Jadran Malkovič, Ana Lečić, Predrag Bjelac, reditelj Todorovič izazvalo je pozitivne reakcije i uzbudljivo raspoloženje.

Foto: Bojan Petrović

"Ovo je već treći put da gledam film i svaki put se iznova i iznova oduševim. Stvarno je tako sve realistično, kao prema knjizi", bio je komentar jedne od gledateljki, dok se druga devojčica nadovezla komentarom da je film savršen i da preporučuje svima da ga pogledaju.

Foto: Bojan Petrović

Nastao prema priči jednog od najčitanijih dečijih romana pisca Gradimira Stojkovića, film "Hajduk u Beogradu" premijerno je prikazan u prestonici sredinom novembra, a potom i u svim većim gradovima u Srbiji, ispunivši do poslednjeg mesta projekcije.

Povodom velike gledanosti, Todorović, koji je okupio sjajnu ekipu profesionalnih i mladih glumaca navodi da je neverovatan osećaj da ovako brzo se dosegne brojka od 100.000 gledalaca:

Foto: Bojan Petrović

"Izgleda da smo uspeli u najbitnijoj stvari - da ovaj film nosi isto osećanje topline kao i roman i da privlači gledaoce u svoj zagrljaj.

Ideja mi je bila da napravim film za ljubitelje romana od ljubitelja romana, što ja jesam od najranijeg detinjstva. Mislim da je publika to prepoznala, ali mi se još više sviđa što se film jako dopada i onima koji nisu čitali knjigu", rekao je reditelj dodavši da se primetno stvorila i nova generacija ljubitelja Hajduka:

Foto: Nemanja Miscevic

"Pozitivna energija koju smo svi uneli tokom realizacije prenela se sa platna na publiku. Žao mi je što Gradimir Stojković nije dočekao da vidi uspeh filma, ali sam siguran da je znao da će tako biti. Hajduk je bio i ostao svevremeni junak i nadam se da će ovaj film doprineti da legenda o Hajduku traje još decenijama..."

Foto: Nemanja Miscevic

Rekord gledanosti oduševio je i samog glumca Srđana Timarova, koji u filmu tumači jednog od profesora u poznatom Hajdukovom VIII/5 odeljenju:

Foto: Bojan Petrović

"Ekspresnih 100.000 dokaza da smo napravili dobar i vredan film. Posebno raduje činjenica da je publika željna zdravlja. Pravog prijateljstva, empatije, ljubavi, čestitosti, bezbrižnosti… baš onoga što čini naš film. U tom duhu smo ga i stvarali. Hvala vam!"

Foto: Bojan Petrović

Pavle Jerenić, takođe jedan od vodećih glumaca u filmu ističe da je "Svet 'Hajduk u Beogradu' bio potreban kako njemu dok je bio dečak, tako i svakom momku u odrastanju, "međutim, taj svet pun drugarstva, zajedništva, hrabrosti, odgovornosti, zrelosti, nepokolebljivosti, zaljubljenosti, potreban je sad više nego pre". dodao je glumac.

Foto: Nemanja Miscevic

U Ulozi naratora našao se Jadran Malkovič koga je, kako kaže, "Hajduk u Beogradu" poveo na putovanje i vratio u detinjstvo i odrastanje u doba kada život nije bio lak, ali su vrednosti bile na mestu.

Foto: Bojan Petrović

"U vreme prvih ljubavi i prvih raskida, ali i pravih, dobrih vrednosti, kada smo podržavali jedni druge i cenili ljudskost. Sa druge strane jasan pokazatelj - bioskop je živ. Kada je film urađen sa puno ljubavi i kvalitetno, piblika je tu", zaključio je on.

Film i tokom decembra nastavlja svoj bioskopski život, sa svim vrednostima i čarima koje nosi sa sobom.

Video: Premijera filma "Hajduk u Beogradu"