Milorad Mandić Mandapreminuo je tokom snimanja serije "Selo gori, a baba se češlja", pa je produkcija morala da nađe alternativu kako će njegov lik biti do kraja ovog projekta.

Mandić je preminuo 15. juna 2016. godine, a samo dan ranije bio je na setu ove serije. S obzirom na to da je do kraja snimanja bilo ostalo još nekoliko nedelja, produkcija je za dubliranje pojedinih scena u kojima je trebalo da se pojavi Milašin angažovala glumca Dubravka Jovanovića zbog njegove slične fizičke konstitucije.

Dubravko Jovanović Foto: Zorana Jevtić

Dubravko, koji ima fizičke sličnosti sa Mandom, preuzeo je dubliranje scena u kojima je potrebno da se pojavi lik Milašina, čime će se očuvati kontinuitet u seriji. Iako nijedna zamena ne može u potpunosti nadoknaditi Mandićev jedinstveni pečat, Jovanović je uspešno zadržao duh lika Milašina.

Radoš je ulogu Milašina pre Milorada Mandića Mande nudio Marku Nikoliću, koji je odbio.

"Imao sam veliku želju da u seriji igraju moji drugovi i klasići koji su danas veliki glumci, Bogdan Diklić i Lazar Ristovski - ali oni nisu bili zainteresovani. Kasnije je čuveniDragan Nikolićprihvatio da igra ulogu Žote koju Dik nije hteo, a kada je 'Selo gori' krenulo da hara, zvao me je Lazar i molio da mu napišem ulogu", rekao je Radoš Bajić ranije.

"U kući Radašina je ostao deo mene"

Radoš je u seriji tumačio glavni lik Radašina, a sa njim smo imali prilike da posetimo dom gde se snimala ova serija.

"Ovde je ostao deo mene, ipak je to 10 godina. Možete misliti kako je ovde bilo prepuno. Samo tehnički deo naše ekipe je brojao 70 ljudi. Veoma zanimljivo je da je prvi kadar, prve epizode bio neplaniran. Tada je Radašin istrčao iz kuće i samo nazuo opanke da ode do Morave. Ja sam se pri izlasku iz kuće okliznuo i pao. Odlučili smo da zadržimo tu scenu iako je bila nepredviđena. Inače, ta scena je izazvala burne reakcije. Mnogi su komentarisali kakvi smo to mi Srbi kada na reci obavljamo fiziološke potrebe, ali to ima jedan dublji smisao koji neki ne razumeju".

On je istakao i da je dvorište uvek bilo puno fanova koji su dolazili na set da vide omiljene glumce.

