Autroska i glumačka ekipa filma "Povratak Žikine dinastije" danas je na konferenciji za medije povodom sutrašnje premijere u Sava centru govorila o procesu stvaranja jedne vrste omaža kultnom serijalu i očekivanjima od ovog ostvarenja.

Film "Povratak Žikine dinastije" je inače i posveta Rialdi Kadrić, koja je tumačila ulogu Marije, a koja nas je napustila pre četiri godine.

Reditelj Milan Konjević je na početku istakao da ne oseća dodatni pritisak uoči premijere.

Foto: Marko Karović

- Nemam dodatni pritisak. Film je gotov i mi sada tu više ništa ne možemo. Pogledaćemo ga sa publikom i čekamo reakcije, da vidimo koliko smo pogodili duh starih filmova. Ovo je jedan moderan i novi film u istoriji.

Osvrnuo se i na to šta je autorskoj ekipi bio cilj tokom stvaranja fima.

- Bilo je bitno da napravimo jedan punokrvni nastavak starih filmova, a i da napravimo jedan most između stare i nove publike, da to ne bude samo za staru publiku, nego i za mlađe. Neka nova publika i neke nove mlade generacije mogu da uživaju u ovom filmu, isto kao i svi stariji ljudi.

Jovan Marković, tvorac Žikine dinastije Foto: Marko Karović

Ideja o nastavku "Žikine dinastije" potekla je od producenta Milana Todorovića.

- Prvobitna ideja potekla je od gospodina Milana Todorovića. Onda nas je spojio sa Jovanom Markovićem i ostalo je, što kažu, legenda. Došao Švajcarac, gospodin Jovan Marković, kreator "Žikine dinastije", scenarista "Žikine dinastije" i prvobitnih delova Ludih godina i producent ovog ostvarenja, ćerka gospodina Jovana Markovića - Milena Marković, scenaristkinja ovog filma.

Tvorac "Žikine dinastije": Znači mi ovaj nastavak

Jovan Marković, tvorac "Žikine dinastije", istakao je koliko mu znači nastavak kultnog serijala filmova.

- Pa znači mi sigurno. Pre nekoliko godina bio sam u autobusu, i desetak mlađih ljudi od 14-15 godina su bez greške ponavljali svaku repliku. Onda sam shvatio da film ima gledaoce i svi su iz onog vremena - prošlog. To je bilo mnogo lepo - rekao je Marković, te dodao:

Foto: Marko Karović

- Da li verujete da smo u nekim mestima imali više prodatih karata od broja stanovnika. Taj izveštaj je dolazio iz Poreske uprave - zaključio je ističući koliko je "Žikina dinastija" bila popularna kada je, pre nekoliko decenija, izašla pred publiku.

Nikola Kojo došao da podrži kolege

Iako Nikola Kojo tumači glavni lik u "Povratku Žikine dinastije", nije bio raspoložen da govori o svojoj ulozi.

- Pa, ja ne bih da vam pričam mnogo o filmu. Ja sam došao ovde pre svega da podržim mlade kolege koje se prvi put pojavljuju na filmu i starije kolege koje su uspele da u ovim teškim vremenima ispoštuju ovo i stvore film.

Foto: Marko Karović

Nije opšriniji bio ni Vladimir Petrović, čuveni Boba, koga ćemo i u nastavku gledati.

- Hvala svima koji su me pratili kroz ovu mladost, ali kao što vidimo, na mlađima svet ostaje, ili na još mlađima svet ipak dostaje. Eto, neka bude tako.

Jovo Maksić: Odrastao sam uz "Žikinu dinastiju"

Jovo Maksić je novi član ekipe. Gledamo ga u ulozi Rusa Saše i radostan je što je postao deo kastinga.

Foto: Marko Karović

- Ja sam odrastao uz ovaj film i istog sam mišljenja kao Nikola. Odrastao sam uz ovaj serijal filmova, tako da je to ostalo u nekom lepom sećanju i drago mi je što su me zvali da uđem u ovu ekipu.

Foto: Marko Karović

Srđan Timarov: "Žikina dinastija" nam je u genetskom kodu

Srđan Timarov se u "Povratku Žikine dinastije" pojavljuje u ulozi Tadije i jedan je vrlo živopisan lik. Poput Maksića, i on se raduje što je novi član glumačke ekipe.

Srđan Timarov Foto: Marko Karović

- Ovo je za mene jedna ekskluziva zato što je premijera filma postala jedna velika ekskluziva, jer ko zna da li će biti uopšte ikakvih premijara filma ubuduće, tako da se ja vrlo radujem. "Žikina dinastija" je čudan organizam.. To naš narod zna kao himnu. Bukvalno nam je nekako u genetskom kodu i nema ko nije gledao - i moj sin i nove generacije je gledaju. Zbog toga je ovo jedna privilegija i praznik. Neizmerno sam se radovao i drago mi je što sam dobio priliku da budem deo ovoga - rekao je glumac.

