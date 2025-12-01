Slušaj vest

Domaća kinematografija još pamti taj 6. decembra 1972. kada je izgubio život Aleksandar Aca Gavrić, naš poznati filmski glumac i košarkaš Partizana. Nastradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći u 40. godini života. Sa njim je bila i njegova devojka Jasmina Lisac, koja je imala samo 18 godina i koja je, takođe, nastradala.

Mnogi ga i danas pamte po ulozi kapetana Koste Hadživukovića u filmu "Marš na Drinu". Nizao je brojne uloge u akcionim filmovima nemačke i italijanske produkcije, a poslednja mu je bila u domaćem kultnom filmu "Paja i Jare" iz 1973. godine.

Samo nekoliko meseci kasnije poginuo je kod Inđije kada se vraćao sa snimanja filma "Skitanje je zakonom zabranjeno". Lekari koji su došli na lice mesta zatekli su stravičnu scenu. Do saobraćajne nesreće je došlo usred klizavog kolovoza.

Aleksandar je voleo da se bavi snimanjem, te je kupio sopstvenu malu kameru sa kojom je snimao sve ono što bi mu bilo interesantno. Iz toga se rodila velika ambicija i želja da snimi film.

"Ja želim svoj film. Ali zasad još ništa od toga. Čitam u novinama da je Slobodan Perović za sličnu stvar pronašao novac kod niške Tvornice duvana, znam da još nekolicina mojih kolega utire put u svom prvencu. Imam gotov projekat u radnom stolu, ali.." izjavio je glumac 1966. godine i dodao:

"Glumac se mora truditi da na svakom poslu dokaže da je glumac, a ne moda. Ako u tome uspe, onda ga svaka moda preuzima, a ako se dogodi da se ne svidi, onda zastari i gledaoci ga neće, što je veoma tužno i za život opasna istina."

Aleksandar je bio veoma talentovan. Tumačio je opasne momke koji u filmovima uspevaju da postignu ono što malo ko može, ali i negativca. Žene su ga obožavale kada je u brojnim situacijama na platnu uspevao da se izvuče kao heroj, što je dovodilo do toga da iznova osvaja njihova srca i bude im miljenik.

Rođen je 28. maja davne 1932. godine, a glumu je diplomirao na Akademiji dramskih umetnosti u Beogradu kada je imao 24 godine. Uloga Kapetana Leši, koja je bila njegova druga po redu, donela mu je veliki uspeh, te je ubrzo snimljen nastavak pod nazivom „Obračun“. Tumačio je glavne uloge u filmovima Živorada Žike Mitrovića, uključujući i pomenutu čuvenu ulogu Bata Koleta u hitu “Marš na Drinu” iz 1964. godine.

