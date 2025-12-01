Slušaj vest

Književnik i novinar Duško Radović ostavio je iza sebe veliki broj pesama za decu koje su obeležile detinjstvo mnogih generacija. Ipak, jedna njegova pesma namenjena najmlađima protumačena je kao proročka, i to samo nekoliko godina pre Titove smrti i kasnijeg raspada Jugoslavije.

Voljeni Duško Radović, za mnoge "Nišlija koji je najlepše voleo Beograd" i za kojeg je Matija Bećković govorio da je "Ivo Andrić koji odbija da odraste", rođen je na isti datum kad je u Saveznoj Federativnoj Republici Jugoslaviji ustanovljen Dan Republike. Državni praznik koji smo proslavljali decenijama "od Vardara pa do Triglava" odavno više ne postoji, mnogo je i nekadašnjih pionira koji su se odrekli Josipa Broza Tita, ali u srcima svih koji su rasli uz čika-Duškove knjige stihovi koji su izašli iz njegovog pera i danas žive. Pesnik koji je rođen na Dan Republike darivao nam je riznicu stihova uz koje smo odrastali.

Duško Radović Foto: Branko Belić

Pored "Plavog zeca", "Strašnog lava", "Sve što raste htelo bi da raste" i drugih, posebno je ostala upamćena "Tužna pesma" o gospođi Klari koja je gajila šest mačaka. Ova pesma bila je i izbor Dejana Petkovića koji ju je otpevao na "Beogradskom proleću" davne 1976. godine. Nedugo zatim, pesma je dobila političku konotaciju.

Verovalo se, naime, da iza tužnih stihova o starici Klari zapravo stoji predviđanje šta će se dogoditi sa tadašnjom Jugoslavijom posle smrti njenog doživotnog predsednika Josipa Broza Tita.

Stihovi glase:

"Živela jedna gospođa Klara, čudna i stara, vrlo stara...

I nije imala ni mamu, ni tetu, nikoga, nikog na svetu.

Gospođa Klara je šest mačaka čuvala na jastucima od žute svile.

Mašne im je krojila, mleko kuvala, pa su site i srećne bile - belih mačaka šest.

A kad je umrla gospođa Klara, čudna i stara, vrlo stara, - jastuke od žute svile niko nije prao, na doručak niko nije zvao, a loviti miševe niko nije znao.

Tužne su, tužne i gladne bile, zaspale su na jastucima od žute svile i nikada se, ah, nikad se više nisu probudile - belih mačaka šest."

Duško Radović Foto: Printscreen

Mnogi su tumačili šest belih mačaka iz Radovićeve pesme kao šest republika koje su činile tadašnju Socijalistički Federativnu Republiku Jugoslaviju. Gospođa Klara je, slikovito, bio sam Josip Broz Tito posle čije smrti je došlo do raspada zemlje kojom je rukovodio.

I sam naslov "Tužna pesma" mnogima je bio asocijacija na tužan raspad zemlje u kojoj je živelo 22 miliona ljudi i koju je kasnije zahvatio vihor građanskog rata.

Čika Duškova "Tužna pesma" nalazila se i u školskim čitankama, sve dok se neko nije dosetio da bi ona, zapravo, mogla da bude alegorija na Tita i Jugoslaviju.

Upravo zbog aforizma o Titu izgovorenog u kultnoj emisiji na Radiju Studio B "Beograde, dobro jutro" Duško Radović je "skinut". Rečenica zbog koje je "pola Centralnog komiteta" poskakalo na noge glasila je:

"Ako već možemo i moramo bez Tita, možemo i bez mnogih drugih”.

Duško Radović Foto: Printscreen

Tadašnji politički moćnici povukli su prljavi potez - ugasili su emisiju. Usledila je reakcija slušalaca koji su insistirali da se Duško Radović vrati na talase Studija B, ali on nije pristao na to. Ostala je upamćena njegova rečenica:

"Ja jesam mali čovek sa radija, ali nisam onaj koji se pali i gasi na dugme."

A "Tužna pesma"? Ona je ostala da živi u srcima starijih generacija koje je pamte kao najlepši deo odrastanja, zahvalni Dušku Radoviću koji ih je stihovima vaspitavao na svoj način - da razmišljaju višeslojno. Zato je bio i ostao najveći.

